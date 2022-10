Carregar reprodutor de áudio

A Haas confirmou apenas Kevin Magnussen para a temporada 2023 da Fórmula 1 e há alguns nomes circulando como candidatos à segunda vaga, mas a continuidade de Mick Schumacher para um terceiro ano com a equipe ainda não está descartada.

O piloto alemão parecia estar na corda bamba na primeira parte de 2022 por conta de alguns acidentes pesados, embora tenha conseguido corrigir sua situação marcando os primeiros pontos ao terminar em oitavo em Silverstone, seguido de um sexto lugar no Red Bull Ring.

Quando a categoria voltou das férias de verão, Schumacher foi mais competitivo que Magnussen em várias ocasiões, algo que parecia ter reforçado ainda mais suas chances. No entanto, o filho de Michael Schumacher sofreu um grave acidente na chuva assim que terminou a primeira primeira sessão de treinos livres no GP do Japão, algo que Guenther Steiner considerou como desnecessário.

Gene Haas, dono da equipe norte-americana, esteve em Las Vegas durante a competição da NASCAR, onde também tem equipe, e falou sobre a situação de Schumacher.

"O futuro de Mick será decidido por Mick", disse ele à Associated Press antes de revelar o que a equipe quer do alemão: "Estamos esperando. Precisamos que Mick contribua com alguns pontos e estamos tentando dar a ele o máximo de tempo possível para ver o que ele pode fazer. Se ele quiser continuar conosco, ele tem que nos mostrar que pode marcar mais pontos. É isso que estamos esperando."

Questionado se Schumacher tem as últimas quatro corridas para provar a Haas, o dono da equipe disse: "Bem, se ele vencer a próxima, ele está dentro. Em algum lugar entre isso há uma área cinzenta." Gene também analisou a situação geral do time na atual competitividade na Fórmula 1 em comparação com outras décadas da categoria mais alta.

"Começamos o ano com um sucesso retumbante e acho que o meio da temporada não foi muito bom e parece que estamos voltando ao nosso jeito habitual de correr. Temos que sair disso. Agora estamos todos separados por dois segundos, então ficou muito mais difícil e não há mais equipes ruins."

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music