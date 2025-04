Oscar Piastri venceu o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 assumindo a liderança do campeonato, enquanto Lando Norris minimizou os danos ao subir no pódio depois de largar da 10ª colocação. Mesmo conseguindo somar bons pontos e colocado mais fogo na tabela, os 'papaia' boys mostraram uma grande divergência em relação à atual situação da McLaren.

Desde o início da temporada, o britânico vem alegando que a equipe de Woking não é a mais rápida entre as dez e que a diferença para o restante do grid não é tão considerável quanto todo mundo fala. Após a corrida em Jeddah, Norris voltou a apontar que o ritmo da Red Bull - P2 na prova com Max Verstappen - não era uma surpresa para ninguém.

"Eu não sei porque as pessoas estão tão surpresas, eles estavam tão rápidos quanto na classificação, assim como na maioria das sessões e eram tão rápidos quanto nós na corrida. Só porque somos rápidos nos treinos, as pessoas ficam falando essas coisas. Podem continuar fazendo o que quiserem, mas nós não acreditamos que estamos muito à frente, como foi visto", declarou.

Porém, ao ser questionado se a Red Bull era o carro mais rápido na pista, o australiano foi totalmente na contramão do companheiro de equipe.

"Não concordo, [com Norris]. Acredito que nosso carro era mais rápido".

PIASTRI DOMA VERSTAPPEN e VENCE em JEDDAH! BORTOLETO DÁ SUSTO e NORRIS se RECUPERA

Watch: F1 AO VIVO: Debate pós-GP da ARÁBIA SAUDITA | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!