O GP de San Marino de 2005 foi palco de uma corrida histórica na Fórmula 1. Fernando Alonso, vencedor de duas das três etapas disputadas até então naquele ano, segurou Michael Schumacher nas últimas voltas para conquistar a vitória em Ímola.

Alonso, que largou na segunda posição, esperou nove voltas para ver a McLaren de Kimi Raikkonen ter um problema no eixo de transmissão, o que deixou o finlandês pelo caminho e abriu margem para uma vitória possivelmente fácil. Entretanto, o espanhol teve que abrir o olho nas últimas voltas.

Schumacher, que havia saído de 14º após um erro no treino de domingo no antigo sistema de classificação por tempos agregados (apenas usado em 2005), teve que fazer uma prova de recuperação para chegar ao pódio naquele dia.

Depois de ser segurado por Jarno Trulli no primeiro stint, ele se aproveitou da parada do italiano da Toyota para voar na pista. Depois do pit stop, ele saiu em terceiro, logo atrás de Jenson Button. Schumi não poupou o britânico e fez uma bela ultrapassagem na Variante Alta, assumindo o segundo posto.

Com uma distância de 20 segundos de Alonso, Schumacher postergou sua parada e fez volta mais rápida atrás de volta mais rápida, se aproveitando do tanque com menos combustível. Quando saiu dos boxes, estava pouco atrás do espanhol da Renault e o atacou por cerca de 11 voltas.

Mas a sinuosa pista de Ímola jogou a favor de Alonso, que conseguiu manter Schumacher atrás e ganhou sua terceira corrida no ano e quarta na carreira, rumando para o primeiro título mundial.

Derrotado, Schumacher não conseguiu em mais nenhuma corrida daquele ano (fora o GP dos EUA, no qual apenas seis carros competiram) ser competitivo no nível do espanhol como foi em Ímola. Por isso, a derrota do alemão naquele dia pode ser tomada como uma passagem de bastão no comando da F1.

O terceiro na pista foi o britânico Jenson Button. No entanto, por estar com o carro abaixo do peso após a prova, o piloto foi desclassificado e – após um julgamento na FIA – sua equipe BAR foi excluída do resultado do GP de San Marino e das duas corridas seguintes, na Espanha e em Mônaco.

Com isso, o austríaco Alexander Wurz – piloto de testes da McLaren, substituindo o contundido Juan Pablo Montoya – ficou com o terceiro lugar.

Um ano depois, curiosamente, a disputa pela vitória no GP de San Marino foi inversa, com Schumacher segurando Alonso nas últimas voltas, no único ano em que o alemão e o espanhol disputaram seriamente o título mundial juntos, e na última corrida de F1 da história de Imola.

Confira fotos do GP de San Marino de 2005:

Largada: Kimi Raikkonen lidera Fernando Alonso 1 / 19 Foto de: DaimlerChrysler Pitstop para Fernando Alonso 2 / 19 Foto de: LAT Images Fernando Alonso e Michael Schumacher 3 / 19 Foto de: XPB Images Fernando Alonso e Michael Schumacher 4 / 19 Foto de: XPB Images Fernando Alonso e Michael Schumacher 5 / 19 Foto de: XPB Images Felipe Massa, Sauber Petronas C24 tenta ultrapassar David Coulthard, Red Bull Racing Cosworth RB1 6 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso e Michael Schumacher 7 / 19 Foto de: Bridgestone Corporation Fernando Alonso e Michael Schumacher 8 / 19 Foto de: XPB Images Vencedor Fernando Alonso 9 / 19 Foto de: LAT Images Fernando Alonso recebe bandeirada 10 / 19 Foto de: XPB Images Vencedor Fernando Alonso celebra 11 / 19 Foto de: XPB Images Vencedor Fernando Alonso celebra 12 / 19 Foto de: XPB Images Vencedor Fernando Alonso celebra 13 / 19 Foto de: LAT Images Vencedor Fernando Alonso celebra 14 / 19 Foto de: LAT Images Fernando Alonso e Michael Schumacher 15 / 19 Foto de: Ferrari Media Center Pódio: vencedor Fernando Alonso com Michael Schumacher e Jenson Button 16 / 19 Foto de: Ferrari Media Center Pódio: vencedor Fernando Alonso com Michael Schumacher 17 / 19 Foto de: Ferrari Media Center Pódio: vencedor Fernando Alonso 18 / 19 Foto de: LAT Images Jenson Button 19 / 19 Foto de: LAT Images

