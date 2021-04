Por usar a unidade de potência da Mercedes na Fórmula 1, a McLaren também pode usar os pilotos reservas da equipe alemã, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries. Mas a equipe britânica optou por não abusar da sorte e deixou um reserva próprio caso o belga e o holandês não estejam disponíveis: Paul di Resta.

Tanto Vandoorne quanto de Vries tiveram ligações com a McLaren no passado, mas o calendário da Fórmula E pode criar choques com o da F1 em 2021, inviabilizando a presença da dupla em alguns GPs.

Com isso, a McLaren chegou a um acordo com di Resta, ex-Force India e atualmente comentarista da Sky Sports F1, que já foi escalado como reserva da equipe no GP dos 70 Anos em Silverstone no ano passado.

Di Resta correu com a Force India entre 2010 e 2013 e sua última participação na F1 foi no GP da Hungria em 2017, quando substituiu Felipe Massa de última hora na Williams.

"Nosso foco principal é o acordo que temos com a Mercedes", disse Andreas Seidl, chefe da McLaren. "Como vocês sabem, temos um bom relacionamento com Paul di Resta, que ainda possui uma super licença".

"Então temos um acordo com ele caso seja necessário. Estamos prontos para diferentes cenários".

Vandoorne e de Vries vão se intercalar como reservas da Mercedes, e isso determinará quem pode estar disponível para a McLaren. Vandoorne é o piloto escalado para Ímola, mas o belga não se encontra no local.

"Isso é obviamente algo que precisamos fazer juntos com a Mercedes", disse Seidl. "Dependendo de quem estiver escalado com eles para o final de semana".

Recentemente, a Aston Martin confirmou que Nico Hulkenberg será piloto reserva da equipe, tendo disputado três corridas com a Racing Point no ano passado.

Perguntado se o alemão era uma opção para a McLaren, Seidl disse: "Novamente, dependemos da Mercedes. Simplesmente temos que seguir quem eles estão colocando em casa fim de semana. Mas nosso em Stoffel e Nyck".

