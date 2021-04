O primeiro treino livre da Fórmula 1 em Ímola foi marcado por uma bandeira vermelha, acionada após problemas com Sergio Pérez e Esteban Ocon, em um incidente que causou muitas dúvidas no paddock e no público pela falta de imagens para explicar o que aconteceu. Ambos foram convocados para se apresentar aos comissários, mas escaparam punições.

A sessão que abriu o fim de semana da F1 em Ímola, que terminou com Valtteri Bottas na ponta, foi fortemente afetada por problemas técnicos, que afetou a cobertura televisiva, telemetria e comunicação via rádio entre pilotos e engenheiros.

O incidente entre Pérez e Ocon aconteceu na curva 5, com 24 minutos ainda no cronômetro. Após o fim do treino, foi revelado que Ocon estava em uma volta lenta e tentou sair do meio do caminho para permitir que Pérez, em volta rápida, se aproximasse.

Mas por conta de um erro exacerbado pela falta de comunicação via rádio que tornou difícil para as equipes avisarem os pilotos sobre problemas potenciais de tráfego, os dois pilotos se tocaram, com a traseira esquerda de Pérez acertando a dianteira direita de Ocon.

Pérez rodou e sua Red Bull parou na saída da curva seis, com danos óbvios em sua roda, enquanto Ocon foi forçado a sair da pista antes de parar, na entrada da curva seguinte. Com ambos os carros parados, a sessão foi imediatamente interrompida.

Os problemas técnicos significaram que não havia uma cobertura televisiva do incidente, e nenhuma imagem onboard foi transmitida, deixando dúvidas sobre o que havia acontecido.

Ambos os pilotos foram convocados para comparecer diante dos comissários logo após a sessão, onde ambos concordaram que ninguém teve culpa. Os comissários seguiram a mesma linha de raciocínio e ninguém terminou punido.

No relatório, os comissários escreveram: "Ocon reduziu antes da curva cinco para deixar Pérez passar, além de se colocar no lado de dentro da curva. Pérez estava em volta rápida. Os dois carros atingiram o centro no mesmo momento e mal tocaram rodas".

"No final, ambos os pilotos concordaram que foi uma infelicidade causada por um erro de comunicação, atrapalhado pelo fato de que ambos tinham comunicação limitada ou nenhuma com suas equipes".

"Ambos concordaram que ninguém é culpado neste caso. Os comissários não tomarão nenhuma ação".

