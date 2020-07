A Haas foi uma das grandes surpresas do GP da Hungria de Fórmula 1. A equipe ousou ao colocar a dupla de pilotos nos boxes no final da volta de apresentação para colocar pneus para pista seca, o que catapultou Kevin Magnussen e Romain Grosjean para o terceiro e quarto lugares. No final, a estratégia ajudou o dinamarquês, que terminou em nono, marcando os primeiros pontos da Haas no ano. Mas a equipe americana perdeu um deles após uma investigação.

A equipe foi convocada para comparecer diante da direção de prova no Hungaroring, em uma investigação sobre essa parada feita antes mesmo do início da prova.

A Haas quebrou o Artigo 27.1 do Regulamento Esportivo da F1, que determina que "o piloto deve conduzir o carro sozinho e sem ajuda", com relação à largada.

Tanto Magnussen quanto Grosjean entraram para tirar os pneus de chuva e colocar compostos slick médios. Magnussen estava com pneus de chuva extrema, mas, ao longo da volta de apresentação, a transmissão já mostrava diversos pilotos conversando com as equipes para fazer a troca para pneus de pista seca.

Com isso, ambos os pilotos da Haas receberam uma punição de dez segundos, o que alterou o resultado final da prova. Magnussen perdeu uma posição na classificação final, indo para 10º, elevando Sainz para a nona colocação. Já Grosjean também caiu, de 15º para 16º.

Assim, a Haas termina o final de semana em nono no Mundial de Construtores, com um ponto conquistado, atrás da Alfa Romeo, com dois, e a frente da Williams, ainda sem pontuar.

Após a corrida, Magnussen disse: "Estou muito feliz. A equipe teve uma ótima sacada antes do início da corrida. Não foi fácil e era arriscado, então me deram a opção e funcionou. O ritmo estava ali para fazer os pneus funcionarem".

"Eu larguei do pitlane e após algumas voltas já estava em terceiro, de volta à corrida. Eu sabia que essa não era uma posição real para nós. Mas me segurei ao máximo ali".

"Uma hora eu perguntei à equipe onde que eles achavam que eu poderia terminar, e acabei em nono. Eu consegui segurar, abri a vantagem para uma Ferrari [Leclerc], quem poderia imaginar algo do tipo?".

"Isso mostra que temos um bom carro na corrida, e prova que a equipe fez um ótimo trabalho mesmo com todas as dificuldades que temos na classificação".

