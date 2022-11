Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris, da McLaren, ‘faltou’ no dia de mídia da Fórmula 1 em Interlagos nesta quinta-feira, quando os pilotos dão entrevistas antes do GP de São Paulo, e as primeiras suspeitas quanto ao motivo de sua ausência deram conta de uma intoxicação alimentar. Questionada pelo Motorsport.com, porém, a assessoria do time não confirmou a tese. E, conforme apurou a reportagem, um ‘exagero na dose’ estaria por trás de tal ‘indisposição’.

Na noite desta quarta, o britânico marcou presença no jogo entre Palmeiras e América-MG, no Allianz Parque, e viu o triunfo do time paulista sobre a equipe de Minas, em partida na qual o clube alviverde recebeu o troféu pela conquista do Campeonato Brasileiro de futebol.

Na casa do Palmeiras, o que se viu foi um Norris bastante animado nas arquibancadas. Além disso, tirou foto com a presidente do time, Leila Pereira (acima) e Geraldo Rodrigues (abaixo), que foi empresário do brasileiro Rubens Barrichello na F1.

Geraldo Rodrigues e Lando Norris em jogo do Palmeiras Photo by: Reprodução

Depois, confirmaram fontes ao Motorsport.com, o piloto teria ‘exagerado na dose’ após a partida, de modo que os excessos na noite paulistana teriam pelo menos contribuído para o mal-estar relatado pelo jovem de 22 anos nesta manhã. De todo modo, as consequências devem parar por aí.

Sexta em risco?

Segundo interlocutores do paddock, Norris deve comparecer ao Autódromo José Carlos Pace com a McLaren nesta sexta, quando se iniciam as atividades de pista da F1 no Brasil, de modo que o reserva disponível para a equipe britânica, Nyck de Vries (Holanda), não deve ser acionado.

Programação do GP

O primeiro treino livre está marcado para 12h30 (horário de Brasília). Depois, acontece a disputa da classificação, 16h. O resultado da tomada de tempo define o grid para a corrida sprint de sábado, 16h30, cuja classificação final se aplica ao grid do GP em si, 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

