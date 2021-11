F1: Haas reafirma desejo de manter Pietro Fittipaldi para 2022

Apesar de ainda não ter um piloto titular na Fórmula 1, o Brasil pode seguir presente na categoria nos próximos anos com Pietro Fittipaldi. O neto da lenda Emerson e campeão da antiga World Series é atualmente reserva da Haas e a equipe americana manifestou o desejo de mantê-lo para as próximas temporadas.

Além de adaptado à escuderia e fundamental nos testes, seus bons resultados quando foi chamado ao cockpit têm peso na decisão. Em 2020, quando Romain Grosjean se ausentou devido ao seu forte acidente no GP do Bahrein, ele foi chamado para substituí-lo nas etapas do Sakhir e Abu Dhabi e surpreendeu andando perto de Kevin Magnussen e quase o superando nos Emirados Árabes.

"Pietro é um cara muito bom, um ótimo piloto e agora faz parte da nossa família", comentou o chefe da Haas Günther Steiner. "No ano passado, quando Romain teve que ficar de fora, ele fez um trabalho fantástico sem estar no carro há quase um ano. Pietro é um de nós e, com sorte, continuará conosco."

Seguir na equipe é também um desejo de Fittipaldi, que quer voltar a pilotar pelo time e almeja testar o veículo de 2022, que passará por grandes mudanças aerodinâmicas com o novo regulamento da F1.

"Para mim, é emocionante e diferente poder pilotar em uma nova era da Fórmula 1", disse Pietro. "Se eu tiver a chance de estar no carro na próxima temporada, será empolgante. Todo mundo está dizendo que vai ser mais difícil de conduzir, menos aerodinâmico e se movendo mais. Como piloto, você sempre quer novos desafios."

"Acho que sou um daqueles que dirigiu o maior número de carros diferentes no mundo - a única coisa que não fiz foi rally ou pilotar no gelo. Já corri de F1, NASCAR, Indy, Fórmula E, Porsche LMP1, Super Fórmula, DTM, Stock Car, GT... então adicionar a nova era da Fórmula 1 seria muito legal."

