Após ter dominado o GP do México de Fórmula 1, a Red Bull segue como favorita para a próxima etapa, no Brasil. Os motivos são praticamente os mesmos: menor resistência do ar por conta da altitude e carros com maior força aerodinâmica beneficiados, caso dos bólidos da equipe austríaca . O chefão da escuderia, Helmut Marko, espera a vitória de Max Verstappen.

Segundo ele, o triunfo seria importante para alargar a vantagem no campeonato de pilotos sobre Lewis Hamilton, atualmente de 19 pontos e é possível pela adaptabilidade de seu time aos diferentes circuitos da categoria e condições climáticas.

"No Brasil, ele deve ser capaz de vencer", comentou Marko à Sky Sports. "Com isso, ele pode ter uma vantagem de vinte e cinco pontos."

"Nosso carro é realmente rápido em todos os lugares. As altas temperaturas parecem ser favoráveis para nós", acrescentou.

A Mercedes, rival direta da Red Bull, venceu quatro vezes em Interlagos, mas Verstappen roubou a cena em duas delas.

Em 2016, o estreante pela equipe austríaca garantiu um pódio sob forte chuva e apresentação de gala nas condições adversas, o que o fez ser conhecido como um dos melhores pilotos do grid no molhado.

Dois anos depois, em 2018, ele liderava a prova até se envolver em um acidente com o retardatário Esteban Ocon no S do Senna e perder a ponta para Lewis Hamilton. Mesmo assim, terminou a menos de 1s5 do britânico.

O holandês venceu o último GP do Brasil, em 2019 e pode ser o terceiro no século a ganhar duas corridas seguidas no país. Apenas Juan Pablo Montoya (2004-2005) e Nico Rosberg (2014-2015) conseguiram o feito.

