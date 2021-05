Mesmo com o susto na relargada, perdendo a segunda posição para Max Verstappen, Lewis Hamilton entregou uma performance dominante neste domingo em Portimão, garantindo a vitória no GP de Portugal e o segundo triunfo na temporada 2021 da Fórmula 1, ajudando a aumentar a diferença no Mundial para o holandês.

Depois de saírem de Ímola separados por apenas um ponto, agora Hamilton abre oito para Verstappen: 69 x 61. A diferença poderia ser de sete, mas o holandês perdeu o ponto extra da volta mais rápida ao exceder o limite de pista na curva 14.

Enquanto isso, Lando Norris segue com o terceiro lugar no Mundial, mas agora com Bottas em sua cola, apenas cinco pontos atrás. Leclerc e Pérez vêm logo atrás, com 28 e 22, respectivamente.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP de Portugal:

Entre os construtores, a Mercedes aumentou a diferença para a Red Bull, com 101 a 83, 18 pontos no total. E a disputa do pelotão do meio vai, aos poucos, se fechando entre McLaren e Ferrari, com a equipe britânica na frente, com 53 a 42.

