Daniel Ricciardo não teve o final de semana dos sonhos com a McLaren, o australiano foi eliminado ainda no Q1 da classificação para o GP de Portugal de Fórmula 1 e terminou em nono na corrida deste domingo (2).

Apesar dos dois pontos conquistados por ele, a equipe inglesa briga pelo terceiro lugar no mundial de construtores e quer repetir os pódios conquistados em 2019, 2020 e já na atual temporada, com o terceiro lugar de Lando Norris na Emilia-Romagna.

O piloto comentou o quanto a má qualificação o atrapalhou: "Sabemos o treino classificatório é muito importante na F1, e não é bom se preparar para o fim de semana com um resultado desses. Ontem à noite, assisti a algumas lutas, tentei não pensar nisso, mas é difícil se livrar."

"Ainda acho que tirei muito da corrida de hoje, há algumas coisas no carro que agora posso começar a trabalhar meu estilo. Barcelona deve ser melhor", completou.

Ameaça da Alpine nos construtores

Rival em 2020 como Renault, a Alpine não começou o ano com o mesmo ritmo da temporada passada, mas o desempenho melhorou em Portugal e a dupla Esteban Ocon e Fernando Alonso conquistou o sétimo e oitavo lugares, respectivamente.

Sobre os adversários do meio do pelotão, Ricciardo comentou: "Acho que o ritmo dele [Alonso] no final foi particularmente bom com pneus duros. Se isso continuar, eles certamente serão uma ameaça o ano todo. Sinto que essa disputa pode depender muito do circuito. Não se sabe o que pode acontecer em Barcelona, mas acho que apenas seguir uma pista mais familiar deve ser bom."

