Uma das grandes dúvidas para reta final da temporada 2021 da Fórmula 1 é se Lewis Hamilton fará a troca pela quarta unidade de potência da Mercedes, largando do fundo, e quando isso pode acontecer. Mas o heptacampeão desconversa sobre o assunto, afirmando que ainda não vê necessidade para isso.

"No momento, eu ainda tenho as unidades de potência dois e três, então não me vejo pegando mais uma no momento. Mas isso pode mudar, quem sabe?", disse Hamilton nas coletivas pré-GP da Turquia.

Desde a confirmação de que Max Verstappen trocaria o motor no GP da Rússia, essa tem sido a grande dúvida para o resto da temporada 2021 da F1.

Como mencionado por Hamilton, ele possui apenas duas unidades de potência restantes, já que perdeu a primeira durante os treinos livres para o GP da Holanda, quando teve problemas com sua Mercedes.

Em entrevista recente à Sky Sports F1, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu a possibilidade de fazer a troca do motor de Hamilton, não descartando que isso possa acontecer já neste final de semana.

"Trocar o motor na Turquia e pagar a punição é uma possibilidade. Ainda não decidimos nem quando nem como, mas o mais importante é não abandonar por causa de um problema de confiabilidade".

"Estamos analisando os parâmetros da unidade de potência e queremos garantir que não teremos nenhum contratempo no restante do ano".

Mas Wolff reafirmou que não tem um local decidido para a troca, dizendo que vai estudar o caso "corrida a corrida".

"Neste momento, vamos corrida a corrida, vendo como que se desenvolve o rendimento e a durabilidade do motor. Se trocarmos a unidade de potência, será de forma espontânea, já que teríamos a mesma desvantagem que a Red Bull em Sochi".

