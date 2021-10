Fernando Alonso acredita que a reação à sua saída de pista na primeira volta em Sochi prova que há “regras diferentes para pessoas diferentes” na Fórmula 1.

Bicampeão mundial, Alonso foi flagrado utilizando um caminho fora da pista na curva 2 durante suas voltas de reconhecimento para o grid antes do GP da Rússia, duas semanas atrás, antes de repetir a manobra na primeira volta da corrida.

A FIA não tomou qualquer atitude contra Alonso, entendendo que ele não obteve vantagem, mas a manobra do espanhol atraiu as atenções de todos.

Questionado sobre sua manobra nesta quinta-feira, Alonso disse que o que fez na Curva 2 era para "ver questões em Istambul", alegando que a reação provou que suas ações estavam eram mais analisadas do que as de outros pilotos.

"[Era] apenas para confirmar que quando eu faço as coisas, elas têm um comportamento diferente e uma repercussão diferente no evento seguinte", disse Alonso. "Então agora, talvez eles mudem isso.”

"Fui um idiota na pista durante a maior parte do campeonato, enquanto fui ultrapassado com alguém vindo de fora do asfalto nas primeiras corridas. Mesmo na Áustria, me lembro da Áustria 1 e Áustria 2, e nada aconteceu. Não houve questões na corrida seguinte.”

"Agora, depois de Sochi, há uma questão. E isso é uma confirmação."

Alonso ficou furioso na Áustria depois que Daniel Ricciardo o ultrapassou fora dos limites normais da pista na primeira volta, fazendo-o se sentir "um pouco estúpido".

O piloto da Alpine acredita que a resposta ao que fez em Sochi foi "uma confirmação de muitas coisas", acrescentando: "Existem regras diferentes para pessoas diferentes ou, digamos, conversas diferentes na semana seguinte para pessoas diferentes."

Alonso também fez referência ao cruzamento da linha branca do piloto da McLaren, Lando Norris, na entrada dos boxes nos estágios finais da corrida na Rússia, que o viu escapar de uma penalidade e apenas receber uma reprimenda, após uma investigação dos comissários.

"Vamos ver, o próximo que cruzar a linha branca na entrada do box, vamos ver qual nacionalidade ele tem e qual penalidade ele receberá", disse Alonso.

