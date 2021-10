F1: Verstappen "não sabe o que esperar" das próximas corridas

A Red Bull chega à Turquia com mais chances de vitória após dois finais de semana de favoritismo da Mercedes na Fórmula 1, em Monza e Sochi. A configuração do circuito de Istambul coloca a equipe austríaca como possível time mais forte, mas Max Verstappen reitera que essa corrida e as próximas serão difíceis.

Apesar da rival ter ganho o GP da Rússia com Lewis Hamilton, o holandês terminou em segundo depois de largar em último devido à uma punição de grid e conquistou um resultado importante para ele e sua escuderia no campeonato. Isso fez com que a vantagem do heptacampeão na liderança do mundial de pilotos seja apenas de dois pontos atualmente.

"Acho que em Sochi a Mercedes era muito forte", disse Verstappen na coletiva de imprensa da etapa de Istambul. "Você podia ver isso já na sexta-feira. Na corrida em si, fiquei fora de problemas e trabalhei meu caminho pelo campo até o ponto em que estava em sétimo e parecia que seria a posição final, até o caos nos fazer terminar em segundo, o que foi um resultado incrível."

"Ainda acho que os próximos GPs serão difíceis - porque eu realmente não sei o que esperar. Estamos na frente? Estamos um pouco atrás? Eu acho que alguns traçados provavelmente serão um pouco melhores para nós, ou pelo menos no papel, e outros os favorecerão mais. Portanto, espero que continue como nas últimas corridas. Está muito equilibrado e podemos ter uma boa batalha."

