Apesar de não haver confirmação oficial sobre o fim do trabalho da Renault na área de motores na Fórmula 1, ficou claro, há várias semanas, o rumo que a situação está tomando. As conversas nos bastidores com fabricantes rivais sobre possíveis acordos como clientes e um acordo preliminar com a Mercedes, que acredita-se estar em vigor, contaram sua própria história sobre a mudança da Alpine do status de fabricante para o de equipe cliente.

No entanto, a situação avançou nesta semana quando, conforme revelado pelo Motorsport.com, a equipe das fábricas da Renault em Viry-Chatillon, na França, e Enstone, na Inglaterra, foi informada de um estudo de avaliação para traçar um novo futuro para sua divisão de motores.

A ideia é afastá-la do envolvimento com a F1 e procurar maneiras de ajudar a preparar a Renault para o futuro, potencialmente por meio de novas tecnologias, como o de células de hidrogênio. Antes do GP da Bélgica, o diretor de equipe da Alpine, Bruno Famin, falou sobre a situação atual e os fatores que levaram a Renault a abandonar um legado de motores de F1 que remonta ao final da década de 1970.

Famin confirmou sobre a apresentação do estudo de avaliação para a equipe na França, que, segundo ele, será mais adequado para a futura expansão da Alpine em carros de estrada.

"O projeto que foi apresentado no início da semana para o representante da equipe em Viry-Chatillon é para realocar os recursos de um lado para outro", disse Famin.

"Um dos lados é o desenvolvimento da unidade de potência da F1, que está sendo fabricada em Viry, e dedicar esses recursos e habilidades ao desenvolvimento de novas tecnologias para a marca, para o novo produto da marca".

"Uma das consequências desse projeto, se ele for aceito, será a equipe Alpine F1 comprar uma unidade de potência em vez de desenvolver sua própria unidade de potência. E então teremos mais recursos para desenvolver a marca e uma unidade de potência diferente para correr", concluiu.

A motivação para a mudança

A decisão da Renault de encerrar seu projeto de motor de F1 marca uma grande mudança de direção, que, em última análise, é alimentada por fatores competitivos e financeiros.

É extremamente caro executar um programa de motores na F1, e esses custos podem ser extremos se, como a Renault descobriu, o produto final o colocar em ligeira desvantagem.

Embora alguns tenham sugerido que a decisão de se tornar uma equipe cliente foi motivada porque o progresso do motor da Renault para 2026 estava muito atrasado em relação ao que precisava ser feito, Famin insiste que esse não é o caso.

"Todos nós sabemos que, desde 2014, não temos o melhor motor em Viry, mas é um dos motores que mais melhorou desde 2014", disse.

"Agora ainda não estamos exatamente no topo, mas a melhoria foi muito boa e o trabalho que está sendo feito em Viry para preparar o motor de 2026 é incrível. Fixamos metas muito altas e estou confiante de que podemos atingi-las. Os números que obtivemos no dinamômetro são muito bons".

No entanto, não há como negar que as vantagens para uma equipe de F1 de operar seu próprio motor são muito menores do que eram no passado.

Por exemplo, Famin, que veio da área de negócios da Viry, diz que, como os fabricantes estão cada vez mais atentos, os ganhos de instalação obtidos, em comparação com uma unidade do cliente, são mínimos. Portanto, a relação entre custo e benefício para um fabricante produzir seu próprio motor mudou muito, o que é um dos motivos da mudança de opinião da Renault.

Famin explicou: "Há um pouco de potencial no desenvolvimento da integração. Mas isso é bastante teórico no final da história, porque agora todos os fabricantes de PU [unidades de potência] estão trabalhando muito próximos, bem no início do projeto, com as equipes e todas as integrações estão incrivelmente otimizadas".

"Se pegarmos um motor Ferrari ou Mercedes, estou bastante convencido de que toda a integração, todo o pacote, já estarão muito, muito bons".

Famin disse que a decisão de potencialmente abandonar o projeto de obras é simplesmente porque ela não faz sentido para o que a Alpine espera alcançar no mercado automotivo, onde o dinheiro pode ser melhor gasto em outro lugar.

"Estamos em uma encruzilhada muito específica", disse ele, quando perguntado por que a Renault havia subitamente decidido deixar de ser uma equipe fabricante.

"O projeto de desenvolvimento da marca Alpine é agora muito concreto, muito claro, e sabemos quais são os recursos necessários para desenvolvê-lo".

"Então, é porque agora a questão do ponto de vista da marca Alpine é 'como usamos, da melhor maneira possível para desenvolver a marca, os recursos que temos?'"

O provável cronograma

Famin disse que o projeto atualmente gira em torno da mudança dos planos de motores para 2026, embora as fontes sugiram que há uma possibilidade de que as coisas possam ser aceleradas para 2025, se certas circunstâncias entrarem em jogo.

O cronograma para a conclusão da avaliação não está claro, e dependerá muito da resposta dos representantes sindicais na França. Famin disse que pode ser uma questão de dias, ou pode se arrastar por muito mais tempo.

"Precisamos concluir o processo social em Viry", disse Famin. "Pode levar uma semana, pode levar dois meses. E precisamos concluir esse processo". Embora as leis trabalhistas francesas sejam muito rigorosas e haja a probabilidade de cada mudança ser analisada detalhadamente, Famin deixou claro que não havia risco de os funcionários atuais perderem seus empregos.

"Estamos seguindo todas as etapas obrigatórias e não há motivo para não fazer isso corretamente", disse. "Uma coisa muito importante é que, no projeto que foi apresentado, todos os funcionários receberão uma oferta de emprego. Não há nenhum tipo de redundância".

"Estamos fazendo de tudo para tornar um momento potencialmente muito difícil o menos doloroso possível. Mas sabemos que esse tipo de coisa nunca é fácil", comentou Famin.

A questão da venda

Uma teoria que existe há algum tempo envolve a motivação da Renault para abandonar seu projeto de motor de trabalho é que ela está ligada a uma possível venda da equipe Alpine.

Um dos obstáculos teóricos para qualquer investidor potencialmente interessado em entrar na equipe e assumir a operação da Alpine era que eles também teriam que se comprometer com a parte do projeto do motor Renault. Cortar completamente esse aspecto permite que a Renault feche o elemento Alpine, tornando a venda muito mais simples.

No entanto, o CEO da Renault, Luca de Meo, tem negado consistentemente que haja qualquer desejo de fazer caixa, e isso é algo que Famin também reiterou, apesar de uma mudança no plano do motor.

"O projeto da F1 continua sendo um projeto fundamental para a marca Alpine", acrescentou Famin.

"É graças à F1 que queremos desenvolver o reconhecimento da marca globalmente, e isso permanece. Mas o projeto [de mudar o que Viry faz] é apenas realocar os recursos para desenvolver melhor a marca, sempre com base no pilar do automobilismo e, principalmente, da F1, para desenvolver o reconhecimento", concluiu.

