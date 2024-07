F1: Mercedes busca respostas após perder quase 1s nas retas de Spa

A Mercedes não teve muita velocidade máxima nos treinos em Spa-Francorchamps e está empenhada em resolver isso antes da classificação, tendo verificado um déficit de 0s9 nas retas na comparação com a McLaren.

Depois de correr com pouca asa na parte da manhã e, consequentemente, ter tido dificuldades no segundo setor da pista de Spa, a Mercedes adicionou mais downforce para ajudar a equilibrar melhor seu desempenho na última sessão desta sexta-feira no GP da Bélgica de Fórmula 1.

No entanto, embora essa mudança de configuração tenha melhorado a sensação geral do carro, ela não melhorou em nada seu desempenho em relação aos adversários nas retas, com George Russell terminando o segundo treino em sexto lugar e Lewis Hamilton em 10º.

Uma preocupação especial para as Flechas de Prata foi o fato de que seus dados sugeriam que o principal déficit em relação aos adversários está na velocidade em linha reta - com as primeiras estimativas sugerindo que a diferença em relação à marca de referência é de até 0s9 apenas nas retas.

Falando depois, Hamilton disse que, após uma série de boas corridas para a Mercedes, não havia muitos pontos positivos a serem tirados do primeiro dia em Spa-Francorchamps. "Foi um dia muito ruim", admitiu Lewis, que perdeu suas duas primeiras tentativas com pneus macios no segundo treino livre. "Obviamente, o carro tem estado muito bem nas últimas duas corridas, mas hoje foi completamente diferente".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Trabalhamos nisso. A primeira sessão não foi muito boa, mas, na segunda, fizemos algumas mudanças e tudo começou bem. Depois, quando cheguei ao pneu macio, simplesmente não consegui melhorar", disse o piloto das Flechas de Prata.

"Há uma série de problemas de equilíbrio que temos durante a volta, e foi melhor nesta sessão, mas todos os outros [times] foram ainda melhores. Portanto, estar 1s2 segundo atrás [de Lando Norris, britânico da McLaren que foi o mais rápido do dia] não é nada bom."

Russell acrescentou: "Temos muito trabalho a fazer esta noite. Acho que a McLaren está definitivamente um passo à nossa frente no momento, assim como a Red Bull. Então, só precisamos continuar avaliando e seguir em frente".

No entanto, George acha que o quadro competitivo do fim de semana não está totalmente definido, com ele suspeitando que a McLaren estava em um modo de motor mais competitivo. "Acho que as McLarens estavam com a potência máxima, o que lhe dá alguns décimos nesta pista", disse ele.

"Portanto, sábado será definitivamente um dia diferente, e tenho certeza de que podemos encontrar um pouco mais esta noite. Sempre tivemos sextas-feiras muito boas, e os outros nos alcançaram no sábado, então espero que sejamos nós neste fim de semana", completou o jovem britânico da F1.

E special: MASSA detalha HUNGRIA-2009 após 15 anos da 'MOLADA'. Felipe Motta relata TENSÃO pós-batida

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast - Quem é o culpado na treta da McLaren? Rico Penteado participa

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!