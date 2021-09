Pouco após a Mercedes confirmar a contratação de George Russell para a temporada 2022 da Fórmula 1, seu novo companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton foi às redes sociais dar as boas-vindas ao compatriota, relembrando o momento em que eles se conheceram e rasgando elogios ao piloto.

Menos de 24 horas após a Alfa Romeo confirmar a ida de Valtteri Bottas para 2022, a Mercedes confirmou o que já era esperado por muitos, dando a Russell a tão sonhada promoção da Williams para uma equipe de ponta do grid.

Mesmo sendo favorável à permanência de Bottas, Hamilton passou a fazer acenos positivos a Russell nas últimas semanas, indicando que a contratação do britânico era iminente.

Em seu Instagram, Hamilton falou que sabe o significado do anúncio para Russell e relembrou quando eles se conheceram, quando o heptacampeão ainda iniciava sua trajetória na F1.

"Quero tirar um momento para dar as boas-vindas a George Russell para a equipe. Me lembro de conhecê-lo quando ainda era jovem, sonhando em se tornar piloto de Fórmula 1 um dia. Eu havia recém-realizado meu próprio sonho de chegar à F1, então sei o quanto esse dia significa para ele e como deve estar se sentindo".

"Ele é um grande exemplo para todas as crianças por aí de que os sonhos se tornam realidade quando vocês fazem de tudo para que ele aconteça. Com seu trabalho duro ele mereceu sua vaga na equipe".

"Mal posso esperar para ver ele seguir seu crescimento com essa grande equipe e para trabalhar com ele para levar a Mercedes ainda mais alto. Nos vemos no próximo ano".

Russell respondeu à publicação de Hamilton: "Muito obrigado Lewis. Mal posso esperar para trabalhar ao seu lado".

