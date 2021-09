O mais novo contratado da Mercedes na Fórmula 1, George Russell diz que não possui nenhuma ilusão sobre o tamanho do desafio que enfrentará a partir do próximo ano quando correr ao lado de Lewis Hamilton, o qual considera "o melhor de todos os tempos".

Russell foi confirmado pela Mercedes nesta terça-feira (07) após três temporadas com a Williams. Ele substituirá Valtteri Bottas, que deixa a equipe alemã após cinco anos.

Com Bottas cumprindo seu papel na limpa da Mercedes, conquistando todos os Mundiais de Construtores desde então, Russell não precisa ser relembrado sobre o tipo de contribuição que é esperado dele.

Falando sobre seu futuro com a Mercedes, ele disse: "Não tenho ilusões sobre o tamanho do desafio, será uma curva de aprendizado íngreme. Valtteri deixou um patamar alto, entregando consistentemente semana após semana, com vitórias, poles e ajudando a conquistar vários títulos".

"Meu objetivo é recompensar a confiança que Toto, a equipe e os diretores colocaram em mim, garantindo que eu faça minha parte em dar continuidade a esse sucesso, e quero deixar orgulhosos meus novos companheiros de equipe".

A chegada a Mercedes traz para Russell também um novo companheiro de equipe, Hamilton, visto por muitos como um dos melhores da história. E apesar de não querer ser apenas um segundo piloto para o compatriota, ele sente que há a oportunidade de aprender muito.

"Um desses novos companheiros de equipe é, na minha opinião, o maior de todos os tempos. Admiro Lewis desde meus anos no kart e a oportunidade de aprender com alguém que se tornou um exemplo dentro e fora da pista pode me trazer benefícios como piloto, profissional e ser humano".

George Russell, Williams, and Lewis Hamilton, Mercedes, congratulate each other in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell disse que, enquanto está muito animado com a chance de correr pela Mercedes, sente também uma ponta de tristeza ao deixar a Williams após três anos.

"É um dia especial para mim, pessoal e profissionalmente, mas é também um dia de emoções mistas. Estou animado por correr na Mercedes no próximo ano, o que representa um grande passo na minha carreira, mas também significa que direi adeus a meus companheiros e amigos na Williams".

"Foi uma honra trabalhar ao lado de cada membro da equipe, e uma honra representar o nome Williams na F1. Desde a minha chegada em 2019, dei o meu melhor para levar todos adiante e levar a equipe novamente à frente do grid, onde merece estar".

"Batalhamos por cada posição no grid, cada ponto, cada décimo de segundo. Não importa o quão difícil tenha sido, ninguém desistiu e isso me inspira todos os dias. Amei cada momento no que eu descrevo como uma equipe de corrida de coração e alma, e darei tudo de mim para terminarmos essa história do melhor modo possível".

