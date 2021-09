F1: AlphaTauri confirma renovações de Gasly e Tsunoda para 2022

A AlphaTauri confirmou que manterá sua dupla atual de pilotos, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, para a temporada 2022 da Fórmula 1, como já vinham indicando há algumas semanas.

Gasly voltou à equipe de Faenza no meio da temporada 2019 após ser rebaixado pela Red Bull. Desde então, tornou-se um dos destaques do grid, vencendo o GP da Itália do ano passado e conquistando outros dois pódios, além de conduzir praticamente sozinho a AlphaTauri na batalha pela quinta posição do Mundial de Construtores neste ano contra Alpine e Aston Martin.

Já Tsunoda estreou na F1 neste ano substituindo Daniil Kvyat, chegando com muitos elogios da direção da Red Bull após impressionar a marca austríaca e a Honda nas categorias de acesso.

Mas apesar de mostrar potencial e velocidade, Tsunoda vem sofrendo em seu primeiro ano, cometendo diversos erros. Mesmo assim, Franz Tost, chefe da equipe, já indicava que estava feliz com o trabalho do japonês.

"Estou feliz em anunciar que manteremos ambos nossos pilotos na AlphaTauri para 2022", disse Tost.

"O desenvolvimento de Pierre tem sido impressionante e em seu tempo conosco, ele conseguiu subir nos três degraus do pódio. Estou confiante de que há mais por vir e é por isso que estamos animados em tê-lo conosco por mais uma temporada. Além disso, ele usa sua experiência para ajudar no desenvolvimento de Yuki".

"Yuki chegou na equipe como novato e continua aprendendo todos os dias. O feedback dos engenheiros mostra que ele está absorvendo toda a informação dada a ele e melhorando".

Gasly, que estava praticamente certo na AlphaTauri após a Red Bull confirmar a renovação de Sergio Pérez ao lado de Max Verstappen, acredita que a equipe pode atingir "grandes coisas" após um 2021 forte, tendo conquistado até aqui 66 pontos, sendo o oitavo no Mundial neste momento.

"Estou muito feliz por seguir adiante com a AlphaTauri por mais uma temporada na Fórmula 1, especialmente após ver o progresso que fizemos como equipe desde que cheguei pela primeira vez em 2017", disse Gasly.

"Vendo a performance que mostramos até aqui nesta temporada, acho que há grandes coisas para conquistarmos neste ano e no próximo, especialmente com as mudanças programadas. Estou animado para ver o que podemos conquistar na nova era da F1".

Tsunoda acrescentou: "É uma oportunidade incrível, e agradeço muito à equipe por permitir que eu siga crescendo na Fórmula 1 com eles. Tenho um bom relacionamento com Pierre. Aprendi muito com ele já neste ano e sua experiência me ajuda a desenvolver minhas habilidades, então é ótimo seguir minha jornada na F1 com ele".

F1 AO VIVO: Verstappen vence QUEDA DE BRAÇO com Hamilton em BRIGA ESTRATÉGICA na Holanda; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music