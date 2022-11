Carregar reprodutor de áudio

O GP de São Paulo de Fórmula 1 também trouxe bastante movimentação fora das pistas. Lewis Hamilton não precisou de muitas palavras para descrever o duelo que teve com Max Verstappen, ainda na parte inicial da corrida.

Durante a volta de número 7, os rivais de Red Bull e Mercedes, se tocaram na segunda perna do S do Senna. O incidente fez com que Verstappen precisasse seguir aos boxes para reparar a asa dianteira e, na visão dos comissários da FIA, o bicampeão mundial foi o culpado. Por conta disso, ele foi punido com 5s de penalização ainda durante a corrida.

Após a bandeira quadriculada, o heptacampeão foi entrevistado pelo ex-piloto de F1 Felipe Massa e falou sobre seus sentimentos à respeito da vitória de George Russell e a dobradinha conquistada pela Mercedes no Brasil e também, relatou o momento de disputa com Verstappen.

"O que posso dizer, você sabe como é com Max...", inferiu Hamilton.

"Tenho que dar grandes parabéns ao George. Ele fez uma classificação incrível ontem, então ele realmente merece. Para minha equipe, muito orgulho de todos na fábrica e aqui, este é um resultado incrível. Nós trabalhamos muito duro este ano para conseguir uma dobradinha, para conseguir uma vitória, muito obrigado."

Na sua versão dos fatos, o bicampeão mundial explicou que foi, basicamente, um incidente de corrida onde ambos estavam no limite durante a disputa.

"Foi apenas uma boa jogada tentar dar a volta por fora, mas então eu vi que ele não tinha intenção de me dar espaço e eu não tinha intenção de recuar. Tivemos o dano na asa dianteira, mas no final do dia, estávamos muito lentos de qualquer maneira. Não havia realmente muito que pudéssemos ter feito."

