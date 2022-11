Carregar reprodutor de áudio

A vitória do GP de São Paulo de Fórmula 1 é de George Russell, mas o assunto que domina o paddock após a corrida é a treta escancarada entre Max Verstappen e Sergio Pérez na Red Bull. E o holandês falou mais sobre o polêmico rádio após a linha de chegada, onde disse que já havia dito à equipe porque não ajudaria o mexicano.

Segundo Verstappen, ele tem "suas razões" para não dar a posição de volta a Pérez, ignorando ordens diretas da equipe.

Verstappen passou Pérez pela sexta posição após a relargada na reta final, e foi dito para tentar passar Fernando Alonso e Charles Leclerc na pista. Mas Pérez foi informado pelo rádio que, caso o holandês não conquistasse as posições, ele devolveria a colocação para ajudá-lo a conquistar o vice no Mundial de Pilotos.

Mas, na volta final, Verstappen foi informado para devolver a posição para Pérez, ignorando a ordem e cruzando a linha de chegada quatro segundos à frente. Pelo rádio, ele disse: "Já falei para vocês na última vez, não me peçam mais isso, ok? Estamos claros? Já dei meus motivos e os defendo".

Pérez disparou contra Verstappen pelo rádio, dizendo ao seu engenheiro que o holandês "mostrou quem ele realmente é". Com os resultados do dia, ele chega à etapa final em Abu Dhabi empatado com Leclerc na segunda posição.

Falando com a imprensa após a corrida, Verstappen foi questionado sobre a decisão de ignorar as ordens da equipe, revelando ter suas razões para isso e que já discutiu o assunto com a equipe.

"Bem, tenho meus motivos para isso. Já discutimos isso e acho que foi melhor sentar e conversar sobre isso, para seguirmos adiante. Certamente, se chegarmos em Abu Dhabi e ele precisar dos pontos, porque eles estão empatados, não é o fim do mundo, é tudo sobre quem termina à frente. Se ele precisar de ajuda, eu estarei ali".

"Mas é bom que tenhamos falado sobre isso agora, resolvendo isso, explicando porque eu não fiz isso".

Pérez também falou com alguns veículos de imprensa após a corrida sobre o seu papel na conquista dos títulos de Verstappen. Em Abu Dhabi no ano passado, Pérez segurou Lewis Hamilton por várias voltas para ajudar o holandês em sua eventual conquista do título, a qual ele creditou o mexicano.

O mexicano, por sua vez, disse "não ter ideia" das razões ditas por Verstappen: "Talvez seja melhor perguntar para ele. Mas sim, nada mais a dizer. Após tudo que eu fiz por ele, é desapontador, para ser honesto. Estou surpreso".

F1 AO VIVO: ACOMPANHE AQUI O MELHOR DEBATE PÓS-CORRIDA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: