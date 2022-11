Carregar reprodutor de áudio

No fim do GP de São Paulo de Fórmula 1, disputado neste domingo no Brasil, Sergio Pérez pediu à Red Bull que o companheiro holandês Max Verstappen deixasse o caminho aberto para a passagem do mexicano, que briga pelo vice-campeonato com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, mas o bicampeão negou, causando uma crise no time taurino. E, segundo o repórter Erik van Haren, do De Telegraaf, o 'não' se deveu a uma batida proposital do veterano na classificação do GP de Mônaco.

Na sessão qualificatória da etapa de Monte Carlo, Pérez bateu e se classificou em terceiro, à frente de Verstappen. Depois, viu a Ferrari errar com Leclerc, que largou da pole position, e o espanhol Carlos Sainz, de modo que teve o caminho aberto para a vitória no Principado.

Verstappen completou o pódio, atrás de Sainz, mas viu o mexicano se aproximar na tabela: após a corrida, o holandês somava 125 pontos, contra 116 de Leclerc, até então bem competitivo com a Ferrari, e 110 de Pérez, que foi apontado como potencial postulante ao título naquele momento.

De acordo com van Haren, repórter holandês de um dos mais tradicionais jornais dos Países Baixos, Verstappen usou essa 'carta na manga' para recusar a posição a Pérez, cruzando a linha de chegada em sexto, logo à frente do mexicano. Enquanto isso, Leclerc foi quarto: ele e Pérez têm 190 pontos.

"Dei minhas razões para eu não fazer isso (ceder a posição a Pérez), é sobre algo que aconteceu no passado", disse Verstappen depois da corrida deste domingo. Questionado sobre Mônaco, o holandês respondeu: "Não preciso dizer onde foi".

Ainda segundo o jornalista do De Telegraaf, Pérez teria admitido aos 'chefões' da Red Bull, Christian Horner e Helmut Marko, que o incidente na classificação do GP de Mônaco se tratava de batida proposital.

Após o GP de São Paulo, Marko repercutiu a polêmica na Red Bull em entrevista à Sky Sports da Alemanha. "Max fará tudo possível de seu ponto de vista em Abu Dhabi para que 'Checo' possa conquistar o vice-campeonato de pilotos. Essa aqui está superada e resolvida. E vamos para Abu Dhabi com essa premissa. Esse é o nosso comunicado e nosso plano para Abu Dhabi. Novamente, já discutimos o que aconteceu. Tudo foi resolvido internamente", afirmou o dirigente austríaco.

"Estamos trabalhando como equipe e a premissa é de que, em Abu Dhabi, Max fará tudo possível para dar a Sergio o segundo lugar. É tudo que eu posso dizer", completou Marko. No próximo fim de semana, a F1 encerra sua temporada 2022 em Yas Marina: acompanhe tudo no Motorsport.com.

F1 AO VIVO: ACOMPANHE AQUI O MELHOR DEBATE PÓS-CORRIDA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: