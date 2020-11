F1: Hamilton detona Verstappen por fala sobre batida de Grosjean

Depois do acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein, no qual o francês da Haas bateu de frente contra um guard rail e seu carro explodiu em chamas após se partir ao meio, o paddock da Fórmula 1 ficou apreensivo enquanto aguardava mais informações sobre a saúde do piloto.

A Mercedes chegou a declarar que não disputaria o restante do GP caso as lesões de Grosjean fossem mais sérias, mas o holandês Max Verstappen, da Red Bull, afirmou que, se fosse de equipe, "chutaria" um piloto que se recusasse a correr em circunstâncias como a de domingo.

“Não entendo por que você não correria. Se eu fosse o chefe da equipe, chutaria do assento. Se o cara não corresse, se eu fosse o chefe da equipe, diria a ele: ‘Então você nunca mais senta no carro’", afirmou o holandês, que foi 'contrariado' por Lewis Hamilton, inglês da Mercedes.

O heptacampeão mundial estava ao lado de Verstappen no momento da declaração do holandês e emendou: “Espero que você nunca seja meu chefe de equipe. Lamento por todos que possam vir a pilotar para você no futuro."

“Não somos nós quem fazemos as regras de segurança. Estamos aqui para fazer um trabalho e contamos com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que está ciente da segurança. Confiamos neles", destacou Hamilton.

O britânico, aliás, foi o vencedor do GP do Bahrein, após largar da pole position. Verstappen terminou em segundo e fez a volta mais rápida da prova. Seu companheiro anglo-tailandês Alexander Albon completou o pódio em Sakhir.

F1: Fittipaldi é confirmado pela Haas e vai correr no lugar de Grosjean no GP do Sakhir

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?

Your browser does not support the audio element.

.