Lewis Hamilton superou Max Verstappen e conquistou o primeiro lugar no grid para a corrida sprint deste sábado. O piloto britânico foi 0s438 mais rápido que o principal adversário na luta pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1.

O holandês vai largar ao seu lado na primeira fila, com o companheiro Valtteri Bottas saindo da terceira posição. A corrida sprint de sábado vai definir as posições para a corrida de domingo.

Em entrevista após a sessão, o heptacampeão mundial agradeceu o trabalho da equipe e elogiou o carro após cravar o tempo de 1:07.934 na tarde desta sexta-feira. Também comentou sobre o ídolo Ayrton Senna e a punição de cinco posições que terá na corrida de domingo por conta da troca do motor.

"Estou muito feliz por estar de volta aqui no Brasil. Um dos caras que trabalha aqui acabou de dizer: eu deveria usar as cores e a bandeira do Senna mais vezes porque é a primeira pole em muito tempo", comentou o heptacampeão.

Lewis também falou sobre a sequência de corridas das últimas semanas. "Um muito obrigado a toda a equipe porque eu tenho trabalhado a todo vapor. Tem sido tão difícil vir de uma corrida para a outra. Desmontar o carro para reconstruí-lo em poucas horas de trabalho é uma loucura, mas hoje foi uma sessão de qualificação muito boa. Estou super feliz com isso. Temos a penalidade amanhã, mas vamos dar tudo o que temos".

"Acho que Max está obviamente começando na pole agora. Então vai ser muito difícil pegá-lo, mas vou fazer o meu melhor para tentar entrar em campo. Eu não sei o que o amanhã trará. Acho que amanhã o tempo estará melhor, o que torna as coisas um pouco mais difíceis para todos. Mas sim, sinto-me muito grato", concluiu o heptacampeão.

