Conforme o Motorsport.com antecipou, foi confirmada nesta sexta-feira que Lewis Hamilton perderá cinco lugares no grid do GP de São Paulo neste domingo, depois que a Mercedes optou por equipar seu carro de Fórmula 1 com um novo motor a combustão em Interlagos.

A Mercedes enfrentou problemas de confiabilidade com suas unidades nos últimos meses, o que levou Valtteri Bottas a adquirir três novos motores entre Monza e Austin, além de impactar nos clientes Aston Martin, McLaren e Williams.

Hamilton renovou o motor no GP da Turquia, gerando uma penalidade de 10 posições no grid, mas o heptacampeão mundial esperava ter peças suficientes no pool disponível para evitar a utilização de outro neste ano.

Mas após o início dos treinos em Interlagos nesta sexta-feira, foi confirmado que Hamilton havia adquirido um novo motor antes do fim de semana de corrida, passando para o quinto na temporada.

Como esta é a segunda vez que Hamilton excede o limite de três motores para a temporada, é apenas uma penalidade de cinco posições no grid.

No entanto, é um golpe para as esperanças de Hamilton no Brasil, que tenta impedir o rival da Red Bull, Max Verstappen, de aumentar sua liderança do campeonato de pilotos.

Hamilton cumprirá sua penalidade de grid no domingo, o que significa que ele ainda começará a corrida sprint de sábado de onde quer que se qualifique na tarde desta sexta-feira (12) em Interlagos como parte do formato revisado do fim de semana.

