Com o novo formato sendo usado no GP de São Paulo de Fórmula 1, a segunda sessão da sexta-feira em Interlagos foi dedicada à classificação, que definiu o grid de largada para a corrida sprint do sábado. A Mercedes mostrou sua força com Lewis Hamilton sendo o mais rápido, mas ele terá Max Verstappen ao seu lado, enquanto Valtteri Bottas foi o terceiro.

Completam o top 10 para a sprint do sábado: Sergio Pérez, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo e Fernando Alonso.

A F1 volta a Interlagos após dois anos, devido ao cancelamento da etapa de 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Após dúvidas sobre a manutenção da etapa brasileira, com a possibilidade de uma troca pelo Rio de Janeiro, o governo paulista garantiu a extensão do contrato por mais cinco anos, agora com o novo nome: GP de São Paulo.

No único treino livre antes da classificação, realizado mais cedo nesta sexta-feira, Hamilton foi o mais rápido, marcando 01min09s050, 0s367 mais rápido que Verstappen, enquanto Pérez foi o terceiro, Bottas o quarto e Gasly o quinto. Mas o heptacampeão terá um desafio a mais no domingo: ele troca o motor de combustão interna, tendo uma penalização de cinco posições no grid.

Q1

Com a chuva não descartada para a sessão, vários pilotos não perderam tempo e saíram dos boxes assim que a regressiva de 18 minutos foi iniciada, enquanto a Mercedes optou por esperar.

Após a primeira rodada de voltas, Hamilton seguiu mostrando força, batendo sua marca do TL1 ao fazer 01min08s824, ficando 0s505 à frente de Verstappen, enquanto Bottas era o terceiro, 0s555 atrás do companheiro de equipe. Norris e Pérez completavam os cinco primeiros.

No final, Hamilton garantiu a ponta com 01min08s733, tendo Bottas em segundo, a 0s307. Sainz foi o terceiro, a 0s312, Leclerc em quarto, a 0s422, enquanto Pérez, 0s439 atrás foi o quinto. Fechando o top 10: Verstappen, Giovinazzi, Gasly, Tsunoda e Norris.

Foram eliminados no Q1, garantindo as posições de 16º a 20º: Lance Stroll, Nicholas Latifi, George Russell, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Lembrando que as punições por trocas no motor, como é o caso de Hamilton, se aplicam apenas no domingo e não na sprint do sábado.

Q2

Diferente do Q1, a segunda parte da classificação teve um início bem menos movimentado, com ninguém saindo dos boxes nos três primeiros minutos. As Mercedes abriram o Q2. Enquanto isso, as imagens do público em Interlagos mostravam várias pessoas já com capas de chuva, mas ainda sem informações para os pilotos sobre mudanças na condição de pista.

Após a primeira rodada de voltas, Hamilton era o líder com 01min08s386, mesmo após ter uma volta deletada por exceder limites de pista na curva 4. Verstappen era o segundo com 0s181 a mais que o rival. Bottas era o terceiro, com Gasly em quarto e Leclerc em quinto, enquanto Pérez era o oitavo.

No final, Hamilton se manteve na frente, melhorando ainda mais sua marca, para 01min08s068. Bottas foi o segundo, ficando 0s358 atrás do companheiro de equipe. Já Verstappen foi o terceiro, 0s431 atrás do britânico, com Leclerc em quarto e Gasly em quinto. Completaram o top 10 para a disputa da pole position: Pérez, Norris, Sainz, Ricciardo e Alonso.

Foram eliminados, ficando nas posições de 11º a 15º: Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Q3

Mesmo com apenas 12 minutos na regressiva, demorou para os pilotos saírem, fazendo isso apenas com 8 ainda por vir, mesmo com a ameaça de chuva ainda pairando por Interlagos.

No final, Lewis Hamilton garantiu a primeira posição para a corrida sprint ao marcar 01min07s934. Max Verstappen foi o segundo e Valtteri Bottas o terceiro. Completam o top 10: Sergio Pérez, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta a Interlagos no sábado para o segundo treino livre para o GP de São Paulo. A sessão está marcada para 12h, com transmissão do Bandsports. Na sequência, às 16h30, será realizada a corrida sprint, com exibição do Bandsports e da Band.

