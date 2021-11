Apesar de ficar atrás de Lewis Hamilton nesta sexta-feira, o líder da atual temporada da Fórmula 1, Max Verstappen, não ficou surpreso com a segunda posição para a corrida Sprint. O piloto holandês ficou a 0s438 do tempo do heptacampeão mundial.

Verstappen disse que esperava que o adversário na busca pelo título tivesse um rendimento superior por conta da troca do motor - o que resultou em uma punição de cinco posições para Lewis Hamilton na corrida de domingo.

"Quando eles pegam o novo motor, na verdade, eles têm um pouco mais de potência para o fim de semana, então para mim não é um grande choque. E como eu disse, estou feliz por ser o segundo. Essa é uma boa posição para começar. Claro que você sempre quer estar mais perto, mas você sabe que às vezes você apenas tem que ser realista e não havia muito mais nisso".

Além disso, o atual líder do campeonato destacou que está focado na corrida de domingo. "Não há muitos pontos a ganhar na corrida Sprint. Espero, claro, fazer uma boa primeira volta e ver a partir daí, e claro, o mais importante é no domingo. [A corrida] vai ser completamente diferente de qualquer maneira, vai ser muito mais quente. Isso também mudará o comportamento do carro. Então vamos ver."

F1 AO VIVO: Hamilton DERROTA Verstappen na pole da Sprint; TUDO do quali em Interlagos

