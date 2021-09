Lewis Hamilton disse que Max Verstappen sabia "o que estava para acontecer" antes do acidente no GP da Itália de Fórmula 1 de domingo, que eliminou os dois candidatos ao título da corrida.

Hamilton e Verstappen colidiram enquanto lutavam pela posição na primeira chicane no meio da corrida em Monza, forçando os dois a se retirarem.

“Eu estava correndo o mais forte que pude, finalmente consegui ultrapassar Lando [Norris]”, disse Hamilton na Sky Sports após a corrida.

“O pit stop foi lento, perdemos alguns segundos, acho que um segundo e um pouco, seja o que for.”

“[Eu] saí, vi que Daniel [Ricciardo] passou, Max estava vindo, me certifiquei de deixar a largura de um carro do lado de fora para ele.”

“Eu entrei na Curva 1, estava na frente, e estava indo para a Curva 2. Então, de repente, ele estava em cima de mim.”

Foi o segundo momento de contato entre Hamilton e Verstappen na corrida, depois que a dupla ficou roda a roda em um incidente semelhante na chicane de Roggia na volta inicial.

Nessa, Hamilton retirou-se no último momento e foi para o meio-fio, fazendo-o perder um lugar para Norris depois de passar a McLaren mais cedo.

Hamilton disse que Verstappen estava "exatamente no mesmo cenário" na batida em que estava na primeira volta.

“Eu estava exatamente na mesma posição, mas cedi, e isso é corrida”, disse Hamilton.

“Ele não queria ceder hoje. Ele sabia disso quando estava entrando na curva 2 o que iria acontecer. Ele sabia que estava passando por cima do meio-fio. Mas ele ainda fez isso.”

“Vamos falar com os comissários e ver. Mas eu realmente não sei mais o que dizer.”

Hamilton e Verstappen se reunirão com os comissários em Monza às 17h15, horário local, para discutir o incidente, que está sendo investigado.

Hamilton acrescentou que estava “um pouco dolorido no pescoço” por causa da roda que pousou em sua cabeça, mas que “ficará bem”.

