Para Felipe Massa, os dois primeiros GPs da Fórmula 1 em 2021 deveriam ter sido vencidas por um único piloto: Max Verstappen. E o brasileiro declarou ainda que sua torcida para o título deste ano está com o holandês, defendendo que não é legal ter o mesmo vencedor todos os anos.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport pela celebração de seus 40 anos, completados no último domingo (26), dia de sua estreia na Stock Car, Massa falou sobre o início de temporada de Verstappen e Hamilton.

"Verstappen deveria ter vencido as duas primeiras corridas. A Mercedes foi mais inteligente que a Red Bull com sua estratégia no Bahrein".

Na etapa de abertura da temporada 2021, Hamilton contou com uma estratégia agressiva de paradas e uma ultrapassagem de Verstappen em local proibido para vencer com a Mercedes, apesar da Red Bull apresentar um ritmo melhor ao longo do final de semana.

Já em Ímola, Hamilton chegou a fazer a pole, mas terminou em segundo após um erro que quase lhe custou a corrida, precisando fazer uma corrida de recuperação depois da relargada. Com isso, o britânico segue na liderança do Mundial, mas com apenas um ponto de vantagem para o piloto da Red Bull.

Para Massa, ainda é difícil de cravar quem será o campeão no final da temporada, mas declarou para quem vai sua torcida e porque.

"É difícil de dizer ainda quem serão o campeão de 2021. Mas, de um ponto de vista esportivo, obviamente estou torcendo por Verstappen. Nunca é legal ter o mesmo vencedor todos os anos".

"Tenho muito respeito por Lewis. Ele já conquistou muitas coisas e segue ativo e em um alto nível".

O próximo capítulo do embate entre Hamilton e Verstappen será já neste final de semana, no GP de Portugal, em Portimão. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da etapa, no site e no canal oficial do YouTube.

