Valtteri Bottas conquistou seu melhor resultado na temporada de 2021 da Fórmula 1 com o segundo lugar no GP da Áustria. O finlandês da Mercedes ultrapassou seu companheiro Lewis Hamilton e segurou os ataques de Lando Norris, da McLaren, para garantir a posição.

Em uma prova totalmente dominada por Max Verstappen, da Red Bull, ele conseguiu extrair o melhor dos pneus duros e se manter em bom ritmo. O suficiente para fazer apenas uma parada enquanto outros carros tiveram que ir duas vezes ao pit stop.

"Estou feliz, é um resultado melhor do o da semana passada, ainda mais que comecei da quinta posição", disse Bottas. "Acho que, como equipe, conseguimos alguns pontos decentes considerando a diferença que temos para a RBR em termos de rendimento puro. Para mim, é bom estar no pódio novamente e em segundo. Acho que realmente maximizamos o que fizemos hoje."

O piloto também se disse surpreso com o desempenho da McLaren: "Foram surpreendentemente rápidos. Hoje, nos colocaram um pouco de pressão. Faltam duas semanas para Silverstone e temos algum trabalho a fazer, mas agora estou ansioso para apenas tomar um pouco de champanhe."

F1 AO VIVO: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: