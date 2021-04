Lewis Hamilton sempre demonstrou apreço ao Brasil, desde a idolatria a Ayrton Senna, passando pelo local de seu primeiro título mundial em 2008, além de ter uma grande base de fãs no país.

Nesta terça-feira (13) o heptacampeão mundial de Fórmula 1 utilizou as suas redes sociais para falar novamente do Brasil, demonstrando preocupação com a pandemia do novo coronavírus, que já fez mais de 355 mil vítimas fatais.

"Estou muito triste que o Brasil esteja sendo atingido de forma tão dura pela pandemia. Meus pensamentos e orações estão com os brasileiros e as famílias que estão sofrendo agora. Minhas orações são para todos vocês".

Em seguida, Hamilton também dedicou um post para a Índia, que agora é o segundo país do mundo com mais casos da doença, atrás somente dos Estados Unidos.

“A todos na Índia, eu sei que vocês também estão passando dificuldades com essa pandemia. Minhas orações são para todos vocês”

Hamilton testou positivo para a Covid-19 após o GP do Bahrein e não pôde correr no GP de Sakhir em 2020, sendo substituído por George Russell. Após sua volta, o inglês relatou que perdeu quatro quilos por causa da doença.

