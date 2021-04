F1: Sainz opina sobre duelo entre Hamilton e Verstappen em 2021

O novo piloto da Ferrari, Carlos Sainz, comentou sobre duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na Fórmula 1 e não poupou elogios ao ex-companheiro de equipe na então Toro Rosso: "Podia ver imediatamente que Max era especial".

Sainz e Verstappen estrearam na categoria máxima do automobilismo em 2015, defendendo o time secundário da Red Bull.

O espanhol, que foi companheiro do holandês durante uma temporada, fez sua primeira corrida pela equipe de Maranello na etapa de abertura da temporada no Bahrein e se sentiu motivado com a evolução do time.

Com um bom ritmo de corrida, Sainz até chegou a atacar seu substituto na McLaren, Daniel Ricciardo, nas últimas voltas.

“Estou feliz com o progresso que tenho visto na equipe em relação ao ano passado. Gostaríamos de agradecer a todos pelo trabalho árduo durante o inverno", disse.

"Este é apenas o começo, é a primeira corrida, e já estamos muito melhores do que no ano passado, então tenho certeza que com mais trabalho as coisas continuarão a evoluir."

Sainz, que terminou em 8º lugar em Sakhir e marcando pontos, chegou a comentar sobre a batalha entre os pilotos do topo do grid Verstappen e Hamilton, e aproveitou para elogiar o ex-companheiro de equipe.

“Você podia ver imediatamente que Max era especial, que tinha habilidades que não eram comuns do dia a dia. Mas eu fui capaz de acompanhá-lo e isso me deu confiança para continuar na F1", disse.

"Eu sabia que estava no lugar certo. E se eu estivesse no lugar certo, sabia que poderia jogar com qualquer um.”

Ao falar sobre o principal rival de Verstappen, Sainz disse que Hamilton "tem todas as qualidades que um piloto deseja"

“Ele não tem fraquezas, eu posso ver isso na pista. Mas talvez ele tenha perdido a competição em algumas temporadas. No máximo, ele teve que vencer um, dois adversários. Mas se colocássemos todos no mesmo carro, Lewis certamente estaria entre os melhores. Quase certamente o melhor”, concluiu.

