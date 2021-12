A Fórmula 1 abriu o sábado em Yas Marina com a terceira e última sessão de treinos livres para o GP de Abu Dhabi, etapa que coroará Lewis Hamilton ou Max Verstappen como o campeão de 2021. E na última hora de pista antes da classificação, o heptacampeão seguiu na frente, marcando o melhor tempo do final de semana, com o rival na segunda posição, enquanto Valtteri Bottas e Sergio Pérez vieram na sequência.

Completaram os dez primeiros: Lando Norris, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc.

Pela primeira vez desde 1974, Hamilton e Verstappen chegam empatados à etapa final do ano. São 369,5 pontos para cada, com o holandês à frente pelo critério de desempate, tendo mais vitórias no ano. Por isso, a matemática do título é simples: será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente no domingo. E se o empate persistir no domingo, o título vai para a Red Bull.

Na sexta, enquanto Verstappen liderou o TL1, Hamilton terminou à frente no TL2 com o melhor tempo do dia, 01min23s691, enquanto o holandês foi o quarto, 0s641 atrás. Após o fim do dia, o líder do Mundial admitiu que a Red Bull estava devendo no ritmo de classificação.

Assim como o TL1 de ontem, o TL3 acontece no meio da tarde de Abu Dhabi, com condições de pista bem mais quentes que as da classificação e da corrida, sendo então pouco representativo para o fim de semana, mas essencial para que os pilotos possam se acostumar às modificações e para que as equipes acumulem telemetria.

Por isso, o início do treino não foi dos mais movimentados. Nos 15 primeiros minutos, apenas metade do grid completou voltas rápidas. De macios, Hamilton assumia a ponta com 01min24s241, ainda mais alto que seu tempo da sexta. Verstappen, de médios, era o segundo, 0s587 atrás. Bottas era o terceiro, 1s049 atrás do companheiro, enquanto Pérez e Giovinazzi fechavam o top 5.

Mercedes e Red Bull seguiam apostando em pneus distintos para a sessão, com a equipe alemã se mantendo com os macios e a rival nos médios. E isso se refletia nos tempos de volta.

Na metade da sessão, Hamilton fazia o melhor tempo do fim de semana com 01min23s274, ficando 0s751 à frente de Bottas. Já a dupla da Red Bull vinha na sequência, com Pérez em terceiro, a 1s499 e Verstappen em quarto, 1s554 atrás do rival. Tsunoda completava a lista do cinco primeiros.

Após bons minutos parado nos boxes, Verstappen voltou à pista com os pneus macios e uma nova configuração de asa traseira, diferente da que havia usado no início da sessão. Já Hamilton também saía para o trecho final do TL3. Na classificação a 15 minutos do fim, apenas uma mudança no top 5 com Tsunoda subindo para a terceira posição, mas a mais de 1s da melhor marca.

Em um final movimentado, Lewis Hamilton garantiu a ponta com 01min23s274, ficando 0s214 à frente de Max Verstappen, com Valtteri Bottas em terceiro, Sergio Pérez em quarto e Lando Norris completando os cinco primeiros.

Completaram os dez primeiros: Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina logo mais para a classificação, que define o grid de largada para o GP de Abu Dhabi. A sessão será realizada a partir das 10h, com transmissão da Band e do Bandsports. E não esqueça: terminando o quali, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com do YouTube, analisando o grid de largada e projetando a grande final do domingo com a presença dos jornalistas Thiago Alves e Lucas Santochi. Não perca!

