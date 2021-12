Depois do vibrante e já histórico GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, a diferença no campeonato mundial entre Max Verstappen e Lewis Hamilton com apenas uma corrida pela frente é de... zero ponto.

Mais uma vez na história, o título será decidido no último domingo do ano, na etapa de Abu Dhabi, onde se pode dizer que matematicamente o holandês da Red Bull chega com uma opção um pouco maior de se proclamar campeão pela primeira vez e esportivamente, com uma poderosa Mercedes, o britânico seria o favorito.

As combinações que dariam a Verstappen ou Hamilton o campeonato mundial de F1 de 2021 em Abu Dhabi

O que Verstappen precisa

Terminar à frente de Hamilton, quer ele pontue ou não

Que nenhum dos dois pontue

Alcance a volta mais rápida se for 10º e Hamilton 9º

O que Hamilton precisa

Terminar à frente de Verstappen na zona de pontuação

Ser 10º ou melhor se Verstappen abandonar ou não pontuar

Se não houver acidente ou duplo abandono por outra causa, um dos dois ganhará o título com uma distância provavelmente superior a cinco pontos (a vitória dá uma vantagem de sete sobre o segundo e a volta mais rápida dá um extra). No entanto, se eles zerarem e terminarem empatados, o holandês levaria o campeonato mundial mais equilibrado da história em termos de números.

Com todos os sistemas de pontuação da história da F1 (em vários momentos apenas alguns resultados foram levados em consideração, deixando de lado os piores de cada temporada), nunca tivemos um campeão por desempate. A menor diferença ocorreu entre Niki Lauda e Alain Prost em 1984, apenas meio ponto.

Por apenas um tento, vários pilotos foram coroados, como Kimi Raikkonen contra Hamilton e Fernando Alonso em 2007, e também apenas o heptacampeão contra Felipe Massa em 2008.

