Lewis Hamilton disse que "não havia nada que eu pudesse fazer" para segurar Max Verstappen na primeira corrida sprint da Fórmula 1 em SIlverstone.

A vitória e, por consequência, a pole position do GP da Grã-Bretanha, que acontecerá neste domingo (18), ficou com o holandês da Red Bull, Verstappen, que aproveitou a largada ruim de Hamilton para assumir a ponta e liderar a sprint até o final.

Em entrevista após a prova, Hamilton disse que "dei tudo hoje" e lamentou por não ter obtido a vitória na primeira corrida sprint da F1.

"Sim, quero dizer, dei tudo hoje. Em primeiro lugar, tenho que dar muito amor a todos esses fãs, você sabe, não posso te dizer a energia que estou recebendo de todos. O suporte significa muito para mim, então lamento não ter conseguido a vitória na primeira sprint", disse.

"Mas amanhã lutaremos de novo, e quero dizer que acertei o alvo no começo. Sim, não é bom quando você perde de P1, mas vamos tentar transformar o negativo em positivo amanhã."

O britânico da Mercedes disse que a Red Bull está com um ritmo de corrida "muito forte" e que "não havia nada que eu pudesse fazer para segurá-lo" neste sábado.

"Cada ponto conta, cara. Então eu não diria isso, mas estou grato por ter terminado e amanhã, como eu disse, lutaremos de novo, mas eles são muito fortes na corrida. Ele estava se afastando, não havia nada que eu pudesse fazer para segurá-lo", disse,.

"Então, realmente temos que tentar estar na frente de alguma forma. Eles fizeram um ótimo trabalho com o motor, suas largadas são muito boas este ano, perdemos um pouco de desempenho nas nossas largadas, então temos que trabalhar um pouco mais para tentar melhorar isso, porque perder posições nunca é uma grande coisa."

Hamilton se divertiu com o novo formato de fim de semana, dizendo que a categoria deveria utilizá-lo novamente.

"Acho que esse fim de semana foi incrível, em termos de ontem foi um dia tão divertido para se classificar na sexta-feira, muito mais divertido. Não sei se essa foi a corrida mais emocionante ou não, mas devemos fazer mais assim, talvez uma versão diferente no futuro, porque isso torna o fim de semana mais agradável, eu acho. Mas preciso que todos tragam energia novamente amanhã", concluiu.

