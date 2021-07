Valtteri Bottas se classificou em terceiro para a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e terminou na mesma posição, garantindo o mesmo posto no grid para a prova principal, neste domingo (18).

O finlandês tentou uma estratégia diferente. Como estava no lado limpo da pista, pôs pneus macios para tentar atacar Max Verstappen, que saiu da segunda posição. No entanto, o holandês pulou para a ponta antes da primeira curva, após largada ruim de Lewis Hamilton.

"Tentamos fazer algo diferente", comentou Bottas. "Obviamente o objetivo era tentar pegá-lo, mas não aconteceu, eu acho que ele teve um bom começo também. Na Curva 1, fiquei um pouco bloqueado, então não pude realmente aproveitar o impulso, mas tentamos, e no final ainda conseguimos manter a posição com pneus macios, embora houvesse algumas bolhas."

Sobre a prova de domingo, ele foi claro: "Definitivamente, acho que hoje mostra que amanhã não vai ser fácil. E se estiver um pouco mais quente, podem aparecer mais problemas. Pelo menos estaremos cientes se algo realmente acontecer."

