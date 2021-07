Deu Max Verstappen na primeira corrida sprint da história da Fórmula 1. O holandês aproveitou a largada ruim de Lewis Hamilton para pular na ponta e dominar a prova e 17 voltas, garantindo a pole position para o GP da Grã-Bretanha.

O holandês terminou com 1s4 de vantagem para Hamilton, mas essa diferença chegou à casa de 3s em alguns momentos da prova.

Mesmo assim, a Mercedes pode ter uma vantagem estratégica pela frente: enquanto Valtteri Bottas sai em terceiro, o erro de Sergio Pérez na disputa com Lando Norris coloca o mexicano no fundo do grid, já que acabou abandonando no início da última volta.

Enquanto isso, a batalha entre Ferrari e McLaren promete ser quente mais uma vez, com Charles Leclerc em quarto, Lando Norris em quinto, Daniel Ricciardo em sexto e Carlos Sainz, que chegou a cair para o fundo na primeira volta, será o 11º após uma boa corrida de recuperação.

A largada do GP da Grã-Bretanha está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN e tudo sobre a PRIMEIRA corrida SPRINT em SILVERSTONE | Q4

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

