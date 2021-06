Lewis Hamilton acredita que a Red Bull será "realmente difícil de vencer" no GP da Estíria de Fórmula 1 deste fim de semana, após terminar atrás do rival pelo campeonato Max Verstappen nos treinos livres de sexta-feira.

O britânico chegou ao Red Bull Ring ansioso para se recuperar de uma derrota tardia para o holandês na França, na semana passada, que o deixou a 12 pontos do rival na disputa pela liderança do mundial de pilotos.

Verstappen liderou TL1 e TL2, enquanto Hamilton viu sua melhor volta na segunda sessão ser excluída por uma violação dos limites da pista que, caso fosse validada, o colocaria em primeiro lugar.

O heptacampeão classificou as atividades como "um trabalho em andamento", mas acredita que ainda há um déficit para a equipe austríaca em termos de ritmo, apesar de se sentir relativamente satisfeito com o carro da Mercedes.

“Acho que caímos um pouco, principalmente em volta rápida”, disse Hamilton. "No entanto, o carro parecia relativamente sólido ao longo do dia. Encontrei alguns pontos fracos e, como disse no final de semana, estamos perdendo na reta uma quantia considerável, então só temos que continuar trabalhando para tentar corrigir isso."

“A Red Bull, definitivamente, será muito difícil de derrotar, eles têm uma vantagem e não sabemos o que farão quando ligar o motor. Eu realmente não tive muitos problemas grandes hoje. Estou mais feliz com o carro. Tenho trabalhado duro durante toda a semana, tentando entender onde quero me colocar. Acredito que o esforço árduo dará frutos em breve", concluiu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Depois de ver seu melhor tempo de volta ser excluído no TL2, o britânico terminou a sessão em quarto lugar na geral, cerca de quatro décimos de segundo mais lento que Verstappen.

A escuderia de Milton Keynes está atualmente em uma sequência de três vitórias consecutivas, o que os permitiu chegar à liderança de ambos os campeonatos (pilotos e construtores) pela primeira vez desde 2013.

Hamilton disse que “faria tudo o que pudesse durante a noite para dar os passos na direção certa” e diminuir a diferença, mas sentiu que já estava “meio que tirando parte do melhor do carro”.

“Não sei se é uma desvantagem de quatro décimos, veremos o que acontece amanhã”, disse ele. "Acho que uma das minhas voltas foi tirada e estava muito mais perto, mas como eu disse, eles eram muito, muito fortes principalmente no ritmo de corrida. Temos que levantar a guarda e nos certificar de que estamos prontos para o retorno", reforçou.

