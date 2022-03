Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton foi mais um a pedir que a Fórmula 1 e a FIA sejam transparentes com o resultado da investigação sobre os acontecimentos de Abu Dhabi, revelando que teve uma "boa reunião" com Mohammed ben Sulayem, presidente da Federação.

O Conselho Mundial da FIA se reúne novamente neste fim de semana no Bahrein e discutirá os resultados da investigação sobre os procedimentos de safety car e relargada em Abu Dhabi, que terminou com o título de Max Verstappen.

Anteriormente, Hamilton já havia expressado o desejo de que a FIA divulgasse o relatório na íntegra, para que fãs pudessem compreender completamente o que aconteceu após o diretor de provas Michael Masi falhar na implementação de dois artigos do regulamento desportivo.

Ainda é incerto se o relatório será publicado na íntegra ou se apenas certos elementos virão à tona, mas Hamilton revelou no Bahrein que teve uma reunião com Sulayem na quinta-feira.

"Acho que é importante que sejamos transparentes como esporte", disse. "Tive uma boa reunião com Mohammed na noite passada, que concorda que essa é a direção que devemos seguir".

"Mal posso esperar para ver isso vindo à tona, para as pessoas saberem que o esporte é transparente e que estamos aprendendo com os acontecimentos do passado, e que vamos melhorar para o futuro".

Em fevereiro, a FIA anunciou várias mudanças nas operações da F1, incluindo a reformulação do cargo de diretor de provas, com dois em formato de revezamento - Niels Wittich e Eduardo Freitas - no lugar de Masi, além da introdução de um direção de prova virtual, similar ao VAR.

Hamilton disse que ainda não havia encontrado com Wittich, que será o responsável neste fim de semana no Bahrein, já que tudo tem sido muito corrido, e que não tem muitas informações sobre o sistema de direção de prova virtual.

Ele acrescentou ainda que espera receber uma multa da FIA pela sua ausência na premiação de fim de ano, mas que "trabalhará junto da Federação para garantir que o dinheiro será repassado para jovens de origem humilde que buscam entrar no esporte através da engenharia".

As opiniões dos pilotos estão divididas sobre a investigação. Verstappen, também envolvido diretamente no caso, sente que não há necessidade de divulgar todo o relatório, tendo apoio de Fernando Alonso.

Mas o companheiro de Hamilton, George Russell, diz ser "muito importante" que os resultados sejam divulgados "o mais rápido possível".

"Obviamente, os eventos de Abu Dhabi não aconteceram no padrão que esperamos, nós pilotos, fãs, equipes", disse Russell. "É preciso clareza. O caso está no passado, obviamente precisamos seguir em frente, mas sem varrer tudo para baixo do tapete. Então precisamos ver os resultados".

