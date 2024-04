Claire Williams assumiu as rédeas da equipe Williams de Fórmula 1 para a temporada de 2013, quando seu pai e fundador da equipe, Frank Williams, deixou a direção da organização após 35 anos no comando.

Após a primeira campanha em que a Williams terminou em nono lugar no campeonato de construtores sob o comando de Claire Williams, a equipe sediada em Grove terminou em terceiro lugar em 2014 e 2015 - seu melhor resultado em dez anos - e depois em quinto nos dois campeonatos seguintes, antes de cair na classificação de 2017 a 2020, quando foi vendida para a Dorilton Capital e deixou a família Williams.

Refletindo sobre seu tempo no comando da Williams em uma entrevista para a Black Book Motorsport, Claire disse: "Consegui 15 pódios durante meu tempo, não acho que nenhum diretor de equipe além de Toto (Wolff) e Christian (Horner) nos últimos 14 anos tenha conseguido 15 pódios."

No entanto, Claire Williams acha que a falta de bons resultados em suas últimas temporadas como diretora de equipe manchou suas conquistas.

"Eu marquei um quarto do total de pontos da Williams em toda a história da equipe. São muitos pontos. Mas as pessoas se esquecem disso por causa dos meus últimos três anos", disse ela.

A Dorilton Capital adquiriu a Williams em agosto de 2020 e Claire deixou o cargo de diretora da equipe no mês seguinte, sendo o GP da Itália a última corrida que ela comandou a equipe. Hoje, ela revela que sente falta de fazer parte do paddock da F1.

"45 anos na Fórmula 1 é um período muito longo e molda sua vida, define seu caráter e quem você é. Eu vivi e respirei a Williams durante toda a minha vida. Eu vivi e respirei a Williams durante toda a minha existência, portanto, quatro anos fora do esporte ainda é algo surreal, para ser sincera, e triste."

"Sinto falta. Sinto falta da Fórmula 1. É um mundo incrível de se fazer parte e que consome tudo, especialmente quando você dirige uma equipe."

"É muito difícil deixá-lo e encontrar significado e propósito em outro lugar, mas tenho um filho pequeno cujos anos de formação eu perdi porque estava ocupada dirigindo a Williams. Posso ser mãe, posso ser esposa. Nós mudamos de casa, eu trabalho aqui e ali, e é uma maneira muito agradável de viver", disse ela.

Pouco depois da saída de Claire Williams, Jost Capito assumiu o cargo de diretor, até ser substituído em janeiro de 2023 por James Vowles, que desde então tem procurado liderar a reconstrução da equipe.

"Estou muito feliz por ter alguém como James liderando a equipe", disse Claire Williams. "Não há muitas pessoas que tenham a experiência necessária para dirigir uma equipe, muito menos para levar adiante uma equipe que estava em péssimo estado, se é que posso dizer isso porque eu a dirigi"

"Os novos proprietários, Dorilton, deram um golpe brilhante quando conseguiram tirá-la da Mercedes. Sou muito territorialista em relação à Williams, a quem a dirige e a quem a representa, mesmo que ela não seja mais nossa", concluiu.

