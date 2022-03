Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 da Fórmula 1 não parece ser das mais promissoras da Mercedes, mas o fã de Lewis Hamilton não esperava ter visto o que viu neste sábado, em Jeddah, na classificação para o GP da Arábia Saudita.

O tempo de 1min30s343 foi o melhor que o inglês conseguiu no Q1, mas não o suficiente para passar de estágio no classificatório, amargando apenas o 16º posto. Hamilton não passava para o Q2 desde o GP do Brasil de 2017, quando bateu no início da sessão.

Após sua participação, ele foi perguntado se estava surpreso com o resultado: “Sim, claro”, disse Hamilton. “É algo na configuração. O carro parecia bom no TL3. Tentamos progredir na mesma direção.”

“Talvez tenhamos ido longe demais e então o carro ficou impossível de guiar. [O carro] está muito nervoso.”

“[Amanhã] terei o mesmo carro que tinha na classificação, por isso não prevejo avançar tanto. Mas vou dar tudo.”

“Estou apenas lutando com o equilíbrio do carro. E não é onde eu quero estar”, completou.

F1 2022: Tudo sobre a classificação no tumultuado fim de semana em Jeddah | Q4

