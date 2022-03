Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez desbancou a Ferrari e foi o mais rápido da classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, disputada neste sábado (26), O mexicano larga da pole position na corrida de domingo, com Charles Leclerc junto a ele na primeira fila e Carlos Sainz e Max Verstappen na segunda. Além da briga pelo topo, o treino foi marcado pela eliminação de Lewis Hamilton no Q1, a primeira desde 2017, e o impactante acidente de Mick Schumacher.

Durante o Q2, o piloto da Haas escapou na curva 12 do circuito de Jeddah e bateu forte na parede de proteção, que fez seu carro partir ao meio na hora de ser removido da pista. Como resultado, teve que sair de ambulância do local e ainda não está confirmado na prova.

Q1

Haas, Alfa Romeo e Williams não perderam tempo e foram as primeiras a mandarem seus carros à pista, seguidas da McLaren. Kevin Magnussen foi o mais rápido do 'grupo' nas primeiras voltas.

A dupla da Ferrari - Leclerc e Sainz - encaminhava para assumir a ponta da tabela até que uma bandeira vermelha interrompeu o treino: Nicholas Latifi perdeu a traseira de seu carro na curva 13, rodou e bateu na barreira de proteção. Classificação encerrada para ele.

A sessão ficou parada por cerca de sete minutos. No retorno, os carros que ainda não haviam marcado tempo antes da bandeira vermelha logo saíram dos boxes para registrarem suas primeiras voltas rápidas.

Com todos na pista, Sainz foi o mais rápido: 1.28.855 para ele, seguido de Leclerc, Verstappen, George Russell e Pérez no top 5. A outra Mercedes, de Hamilton, ocupava apenas a 13ª colocação. Pouco depois, Valtteri Bottas, Lando Norris e Magnussen superaram o mexicano da Red Bull e subiram para quinto, sexto e sétimo, respectivamente.

Restando apenas três minutos de Q1, Hamilton caiu para a 16ª colocação e estava sendo eliminado. No rádio, ele falava que "não conseguia melhorar seu tempo".

Em sua última tentativa, o heptacampeão melhorou a volta e escapou da zona de 'nocaute' por alguns segundos, até Stroll também baixar seu tempo e jogá-lo de volta. Lewis estava eliminado junto a Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda.

Classificação do Q1

Q2

Liderados mais uma vez pela Haas, os carros foram à pista para a disputa pelas dez vagas ao Q3. Leclerc liderou as primeiras passagens com 1:28.883, ainda acima do melhor tempo do Q1. Russell aparecia na segunda colocação e tanto Verstappen quanto Pérez ainda não tinham saído dos boxes.

Quando marcou suas voltas, a dupla da Red Bull se colocou na zona de classificação, entre as Ferraris e perto dos líderes, com o mexicano em segundo e o holandês em terceiro.

Com cerca de cinco minutos para o fim do Q2, outra bandeira vermelha: Schumacher bateu forte na curva 12 e interrompeu a sessão, que teve momentos de tensão no ar com a falta de respostas sobre o estado do piloto.

O carro médico e a ambulância chegaram rapidamente ao local para tratamento. Segundo a Haas, ele estava consciente e foi encaminhado para o hospital. Por conta do acidente, o treino ficou parado por mais de 30 minutos, mas tanto sua equipe quanto todos do grid ficaram aliviados por ele ter saído bem, sem ferimentos mais graves.

"Podemos confirmar que Mick aparenta estar fisicamente bem - ele já conversou com sua mãe", disse uma manifestação da Haas. "Parece que foi encaminhado ao hospital para exames de precaução, mas seguindo aguardando atualizações da FIA sobre."

Schumacher foi levado de helicóptero ao hospital, o que fez a sessão ficar parada por alguns minutos a mais do que o previsto. Pouco depois, a equipe americana confirmou que estava tudo certo com ele.

"Mick está em boas condições físicas, mas será levado de helicóptero para o hospital para check-ups de precaução."

Depois de quase uma hora de paralisação, o treino classificatório foi retomado às 15h40 no horário de Brasília, com quatro minutos e 58 segundos restantes. Com isso - somado ao tempo de aquecer os pneus e recarregar a bateria - os pilotos conseguiriam fazer apenas uma tentativa de volta rápida. Todos saíram de pneus macios.

Sainz tomou a liderança de Leclerc e liderou mais uma vez, com 1:28.686, seguido de Leclerc, Pérez e Verstappen no top 4. Foram eliminados: Norris, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Mick Schumacher e Lance Stroll. Russell avançou ao Q3 no limite, apenas 33 milésimos à frente da zona de 'nocaute' e na décima posição.

Classificação do Q2

Q3

Sainz e Leclerc logo assumiram as primeiras posições da parte decisiva da classificação. O espanhol foi o mais rápido nos giros iniciais, com 1:28.402, e ficou apenas 44 milésimos à frente do monegasco.

Pérez aparecia em seguida, a 0s152. Mais atrás, Verstappen não encaixou boa volta e cravava a sexta posição. Esteban Ocon e Fernando Alonso conquistavam o quarto e quinto posto, respectivamente, para a Alpine. No entanto, não durou muito, pois Russell e Bottas logo se 'enfiaram' entre eles.

Com cerca de três minutos para o fim do treino, os pilotos foram à pista para suas últimas tentativas de volta, com Sainz na pole provisória. Leclerc voou na pista e bateu o companheiro de Ferrari para assumir a ponta, com 1:28.225.

No entanto, Pérez tratou de estragar a festa da Ferrari, o mexicano marcou 1:28.200 e cravou a primeira colocação do grid para o GP da Arábia Saudita. A primeira do piloto e também de um representante de seu país.

Grid de largada do GP da Arábia Saudita

