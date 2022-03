Carregar reprodutor de áudio

A classificação para o GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 foi interrompida após um forte acidente com Mick Schumacher, da Haas. Faltando cinco minutos para o final do Q2, o alemão bateu o bico de seu carro na parede da curva 12 em alta velocidade, perto do final do primeiro setor.

A sessão foi imediatamente sinalizada com a bandeira vermelha, enquanto a equipe médica da FIA foi enviada para retirar o piloto do veículo, que foi então levado ao centro médico de ambulância.

A Haas anunciou que ele estava consciente enquanto era transferido para o centro médico da pista.

"Ouvimos dizer que Mick está consciente, fora do carro e atualmente a caminho do centro médico", disse a equipe.

Mais tarde, ele foi levado ao hospital local para exames por precaução. Imagens mostraram Mick conversando com pessoas ao seu redor, antes de ser levado pra o helicóptero.

Schumacher progrediu para o Q1 pela segunda corrida consecutiva, confirmando a Haas no meio do pelotão. A bandeira vermelha do alemão não foi a primeira do treino, com Nicholas Latifi, da Williams, já a causando no Q1.

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi eliminado na parte inicial pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2017 depois de ser eliminado por Lance Stroll, da Aston Martin, largando a corrida de domingo em 16º.

F1 2021: Veja TUDO dos treinos na Arábia Saudita em meio a BOMBARDEIO em Jeddah | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #169 - TELEMETRIA: Rico Penteado aponta o que GP na Arábia terá de diferente

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: