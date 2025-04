GP do México próximo de renovação de contrato com a F1

O GP do México está próximo de renovar seu contrato com a Fórmula 1, com um acordo que deve ser anunciado nos próximos dias, de acordo com a chefe de governo da Cidade do México, Clara Brugada.

Brugada, que foi eleita para o cargo no ano passado, anunciou em uma coletiva de imprensa na quinta-feira (24) que "na próxima semana, assinaremos o acordo com a F1" quando questionada sobre o futuro da corrida.

As indicações são de que o novo acordo manterá a corrida no calendário até o final de 2028, com uma extensão de três anos, semelhante às duas extensões anteriores acordadas com a F1. A corrida continuará a ser financiada pelo setor privado, depois de perder o apoio do governo federal em 2018.

Naquele ano, o então presidente Andrés Manuel López Obrador retirou o financiamento que o governo vinha fornecendo para a corrida. Isso levou os empresários a formar um fundo privado, e o governo da Cidade do México garantiu que poderia manter um relacionamento com a F1 para manter a etapa no calendário. Após um contrato inicial de cinco anos, a corrida foi renovada em 2019 em uma base de três anos.

O acordo durou até 2022, embora na realidade apenas duas corridas tenham sido realizadas porque em 2020 a F1 não saiu da Europa e do Oriente Médio devido à crise de saúde da COVID-19. Outro novo contrato de três anos permitiu que o Autódromo Hermanos Rodríguez e a F1 estendessem a participação até 2025.

A CIE, empresa promotora do evento, não divulgou o acordo, mas há sugestões de que os principais detalhes estavam sendo preparados para a renovação desde o ano passado, mesmo com a saída do piloto mexicano Sergio Pérez do grid.

Sergio Perez, da Red Bull Racing, segura a bandeira mexicana Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Havia sido sugerido que o futuro da corrida dependia do envolvimento de Pérez no campeonato, já que sua popularidade havia sido um dos catalisadores para o restabelecimento da corrida após 21 anos fora do calendário, mas evidentemente o desejo pela corrida continua sem ele.

De acordo com os executivos da empresa, a estratégia de diversificar as vendas de ingressos no México e no exterior permitiu que eles criassem uma base sólida de fãs que não dependia apenas da presença de um piloto local.

Pérez foi demitido da Red Bull no final de 2024, depois de duas temporadas definidas em grande parte por resultados ruins e uma incapacidade de se equiparar a Max Verstappen, após um início inicialmente promissor em 2023.

O piloto nascido em Guadalajara tem sido associado a um possível retorno ao campeonato com a Cadillac, mas atualmente está dando um tempo nas corridas para pensar em seu futuro.

