Sergio Pérez falou pela primeira vez desde sua saída da Red Bull em um evento em León, no México, como parte das comemorações da feira comercial local, onde o espanhol deu algumas dicas sobre seu futuro, na Fórmula 1 ou não.

O piloto mexicano e a Red Bull romperam seu relacionamento após o GP de Abu Dhabi, depois de intensas negociações de ambos os lados, após um contrato de dois anos renovado em meados de 2024. A decisão da Milton Keynes de rescindir o contrato antecipadamente no final da temporada deixou Checo Pérez sem opções para buscar outro lugar.

Pérez disse em entrevistas em Abu Dhabi que aquela não seria sua última corrida de F1, em um momento em que os rumores no paddock sugeriam que havia ocorrido um rompimento, e deu a entender que ele buscaria a opção de retornar em 2026.

Questionado sobre seu futuro na Feria de León, Checo Pérez disse que não está ansioso para tomar uma decisão.

"As coisas virão em seu próprio tempo", disse o ex-piloto da Red Bull. "Nos próximos seis meses, tomarei uma decisão sobre o que vem a seguir em minha carreira. Estou totalmente feliz, e voltarei à Fórmula 1 se é isso que me faz mais feliz", disse o mexicano com o maior número de vitórias na história da categoria máxima.

Pérez lembrou que desde seus primeiros dias na Alemanha, aos 15 anos, sempre lutou para conquistar um espaço para si mesmo e nunca desistiu.

"O importante é que eu nunca desisti. Sempre que algo difícil acontecia em minha carreira, coisas melhores vinham e isso acontecia porque eu nunca desistia, nunca desistia".

O piloto mexicano aproveitou a oportunidade para ressaltar que, por enquanto, está ansioso para passar um tempo com sua família.

"Estou muito animado com o que está por vir este ano e estou muito calmo e muito feliz. Estou realmente curtindo meus filhos, minha família e meus amigos. Finalmente vou viajar, porque ao longo dos anos viajei por todo o mundo, mas sem saber disso.

