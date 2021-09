Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deu início às atividades do GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2021 e que marca o retorno de Zandvoort ao calendário do Mundial pela primeira vez desde 1985. E no primeiro treino livre do fim de semana, atrapalhado por uma bandeira vermelha de quase 30 minutos de duração, a liderança ficou com Lewis Hamilton, superando o dono da casa, Max Verstappen.

Após ter seu retorno cancelado no ano passado devido ao impacto da pandemia da Covid-19, o GP da Holanda deste ano conseguiu ser levado adiante e com a presença do público nas arquibancadas, fazendo com que Max Verstappen pudesse correr pela primeira vez em casa diante de seu exército laranja.

Os pilotos já se preparam para um final de semana que deve ter sua cota de desafios. Zandvoort é a segunda menor pista do ano, à frente apenas de Mônaco, além de ser muito estreita, o que deve entregar uma prova difícil para ultrapassagens. Mas o grande destaque da etapa é, sem dúvidas, as curvas inclinadas, as primeiras na F1 desde Indianápolis.

Não demorou nada para que a bandeira amarela fosse acionada pela primeira vez. Yuki Tsunoda rodou com a AlphaTauri na curva 10 perdendo o controle do carro enquanto fazia sua volta de reconhecimento, a baixa velocidade. Os primeiros minutos contaram ainda com outras rodadas e erros dos pilotos em suas primeiras saídas dos boxes.

Após os primeiros 15 minutos de sessão, Verstappen liderava, marcando 01min12s755, seguido da dupla da Mercedes, com Bottas em segundo, a 0s024 e Hamilton a 0s107, todos com pneus duros.

Vettel, que já tinha entrado nos boxes reclamando de problemas no motor, causou uma bandeira amarela com 17 minutos. Ele parou com sua Aston Martin na saída dos boxes e fumaça saía do carro. Ele rapidamente pegou um extintor dos fiscais para tentar apagar o fogo. Isso forçou a direção de prova a interromper a sessão.

No momento da interrupção, a liderança era de Norris. Com médios, o piloto da McLaren marcou 01min12s679, tendo Verstappen, Bottas, Hamilton e Gasly completando os cinco primeiros colocados.

Com os fiscais um pouco desorientados sobre o procedimento correto a ser tomado, a retirada do carro de Vettel demorou mais do que o esperado, com a regressiva de 60 minutos seguindo apesar da paralisação, como determina o regulamento. O TL1 finalmente foi reiniciado com apenas seis minutos no relógio.

Os pilotos rapidamente voltaram à pista e a maioria com os compostos macios em busca de melhorar o tempo, mas a configuração de Zandvoort não favoreceu para ninguém, com o tráfego impedindo voltas limpas.

Mas no final tivemos voltas rápidas. Lewis Hamilton terminou a sessão na frente ao marcar 01min11s500 quando conseguiu pista relativamente limpa. Max Verstappen foi o segundo a 0s097 e Carlos Sainz em terceiro, a 0s101. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll e Pierre Gasly.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2021. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

