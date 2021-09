Diversos pilotos da Fórmula 1 pediram aos fãs presentes no GP da Holanda deste fim de semana para que o uso de simuladores seja minimizado, após um episódio na última semana em Spa-Francorchamps, quando o seu uso atrapalhou a visão em um setor do circuito.

O retorno de Zandvoort ao calendário pela primeira vez desde 1985 marca a chegada de uma corrida em casa para Max Verstappen. Ao redor do circuito, o apoio ao piloto é visível, com bandeiras e placas em homenagem ao holandês.

Apesar de não ter ação na pista na quinta-feira, o dia foi marcado pelos fãs presentes nas estradas de acesso ao circuito, em uma tentativa de encontrar os pilotos. Mas alguns deles, liderados por Mick Schumacher, pediram compreensão do público com relação ao uso do popular mas "de cheiro muito ruim" sinalizador laranja dos fãs de Verstappen.

O companheiro de Verstappen, Sergio Pérez, reconheceu que se sente bem-recebido pelo público holandês, dizendo que eles apoiam toda a Red Bull, acrescentando que "todos esperamos um fim de semana maluco".

Schumacher foi além, enviando uma mensagem direta aos espectadores, pedindo a eles que limitem o uso de sinalizadores vistos no GP da Bélgica do último fim de semana.

"Todos estão animados com o evento. O apoio é enorme. Mas o que eu iria dizer é que espero que não tenhamos tantos sinalizadores, porque em Spa, a fumaça foi parar na pista. E cheira muito mal, fica no cockpit".

"Então, pessoal, mantenham o uso no mínimo, por favor".

Esteban Ocon, que dividiu a coletiva com Schumacher, admitiu que a fumaça laranja atrapalhou Spa: "Não podíamos ver uma das curvas".

Mas o vencedor do GP da Hungria falou mais sobre o apaixonado público holandês: "Acabei de chegar e as boas vindas que recebemos de todos e mesmo na quarta quando cheguei foi fantástico. Mal posso esperar para ver as calorosas boas vindas que teremos'.

"A cidade mudou com a chegada da Fórmula 1 e isso é incrível".

Sebastian Vettel também mencionou os sinalizadores, mas saiu em apoio da fumaça, dizendo torcer para que "sinta muito o gosto do laranja!".

Daniel Ricciardo, da McLaren, acrescentou: "Os holandeses, eles sempre estão prontos para se divertirem. Eu entendo o que Seb disse sobre o sentir o gosto do laranja. Acho que a pista ficará coberta em fumaça o tempo todo com os sinalizadores".

