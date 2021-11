O momento tão aguardado pelos fãs brasileiros chegou! Nesta sexta-feira, os carros da Fórmula 1 voltaram a percorrer as icônicas curvas e retas do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E na primeira sessão de treinos livres para o GP de São Paulo, tivemos uma bela batalha entre Red Bull e Mercedes pela ponta. No final, Lewis Hamilton bateu Max Verstappen, terminando o TL1 na ponta, enquanto Sergio Pérez superou Valtteri Bottas pela terceira posição.

Completaram o top 10: Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lance Stroll.

A F1 volta a Interlagos após dois anos, devido ao cancelamento da etapa de 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Após dúvidas sobre a manutenção da etapa brasileira, com a possibilidade de uma troca pelo Rio de Janeiro, o governo paulista garantiu a extensão do contrato por mais cinco anos, agora com o novo nome: GP de São Paulo.

E o fim de semana no Brasil começou agitado. Problemas climáticos nos Estados Unidos e no México causaram o atraso na chegada de parte dos materiais das equipes, forçando mecânicos a virarem a noite de quinta trabalhando para deixarem os carros prontos a tempo do TL1.

Logo que o TL1 foi iniciado, a FIA confirmou a troca do motor de combustão interna de Lewis Hamilton, conforme adiantado pelo Motorsport.com na quinta-feira, acarretando em uma punição de cinco posições para o heptacampeão na corrida do domingo.

Com o grid afastado de Interlagos há um bom tempo, ninguém perdeu tempo e os pilotos foram pra a pista assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada. O clima estava bem nublado e a temperatura não era das mais altas. A possibilidade de chuva em 60% também forçou a saída de todos para completarem voltas na pista seca.

Nas primeiras saídas, os pilotos apostaram em pneus médios ou duros e Verstappen voava na pista. Após 15 minutos de sessão, o holandês liderava com 01min10s189, tendo Pérez em segundo a 0s614, Hamilton em terceiro a 0s849, Ocon em quarto, a 1s156 e Bottas fechando o top 5, a 1s351 do tempo do piloto da Red Bull.

Próximo da marca de 40 minutos para o fim da sessão, os pilotos começavam a apontar as primeiras gotas de chuva no circuito. Isso também levou a uma queda ainda maior na temperatura.

Apesar da garoa, as condições de pista não foram afetadas e os pilotos puderam melhorar suas marcas, com alguns inclusive arriscando sair com os pneus macios apesar do número limitado para o fim de semana com a classificação e a sprint.

A 25 minutos do fim, a dupla da Red Bull seguia fazendo uma dobradinha após as primeiras voltas com pneus macios. Verstappen era o líder com 01min09s471 enquanto Pérez ficava apenas 0s075 atrás. Leclerc era o terceiro, a 0s777, com Alonso em quarto, 0s784 atrás e Sainz fechando os cinco primeiros, mas a 1s207. Sem novas saídas, Hamilton caía para 8º enquanto Bottas era 13º.

Sem TL2, as simulações de classificação foram feitas ainda na primeira sessão do dia, antes da definição para o grid da corrida sprint, que acontece nesta tarde.

No final das contas, deu Lewis Hamilton. Com motor novo e pneus macios, o heptacampeão terminou na frente ao marcar 01min09s050. Max Verstappen foi o segundo, terminando 0s367 atrás, enquanto Sergio Pérez foi o terceiro e Valtteri Bottas o quarto.

A Fórmula 1 volta à pista de Interlagos nesta sexta para a classificação, que define o grid de largada para a corrida sprint deste sábado. A sessão está marcada para 16h, com transmissão do Band e do Bandsports.

E já deixe anotado aí: assim que acabar a classificação da F1 em Interlagos, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades em São Paulo. Não perca!

