Conforme antecipou o Motorsport.com Brasil nesta quinta-feira, Lewis Hamilton terá punição de cinco posições no grid para o GP de São Paulo de Fórmula 1 neste fim de semana por trocar seu motor de combustão interna. O gancho ao britânico da Mercedes foi confirmado oficialmente nesta sexta-feira, que inaugura as atividades de pista em Interlagos, mas isso não significa que o planejamento da Red Bull para Max Verstappen sofra qualquer tipo de alteração.

É o que afirmou o chefe da equipe austríaca, Christian Horner. Segundo o dirigente britânico, a penalidade ao piloto rival 'não muda nada' para seu competidor holandês, que lidera o campeonato em busca de seu primeiro título mundial, que evitaria o octacampeonato do concorrente em 2022.

Neste momento, com quatro corridas para o fim da temporada (Brasil, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi), Verstappen lidera a tabela de classificação com 19 pontos de vantagem para Hamilton. Ademais, para além da penalidade ao britânico, o holandês é apontado como favorito em São Paulo.

De todo modo, Horner mantém os 'pés no chão'. "Temos que focar em fazer o melhor trabalho que pudermos. Há uma incerteza climática nesta sexta-feira, no sábado temos a sprint qualifying e depois o GP em si no domingo", afirmou o chefe da Red Bull à Sky Sports F1.

"É perfeitamente compreensível que a Mercedes tenha decidido tomar essa penalidade no Brasil. Mas nós temos que focar em nós mesmos e fazer o melhor trabalho que pudermos", seguiu o dirigente.

"Se tudo seguir o planejamento normal, nós esperamos chegar ao final da temporada com os motores de combustão interna que estamos usando atualmente", completou o comandante da equipe austríaca.

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: