F1: Heidfeld diz que expectativas sobre Leclerc não são realistas

Nick Heidfeld, ex-competidor da Fórmula 1 que também teve passagem pela Fórmula E, deu uma 'cornetada' no monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. De acordo com o alemão, as expectativas sobre o piloto do time de Maranello não são realistas.

“Leclerc não foi bem nas últimas duas provas”, disse Heidfeld, que disputou 185 GPs da F1 entre 2000 e 2011, à Sky Deutschland. Além disso, o alemão afirmou que o monegasco fez uma “corrida fraca” no GP da Hungria.

“Eu venho dizendo há meses que Leclerc está sendo visto na Itália como o grande salvador da Ferrari. O plano era colocá-lo no carro e ter sucesso onde tantos outros fracassaram vencendo o campeonato mundial."

“Nas semanas e meses antes da temporada, ele era quase um Deus que poderia fazer tudo. Mas muitas coisas que ele não poderia alcançar foram projetadas nele. Está claro agora que o que se espera dele é completamente irreal”, seguiu.

“Principalmente como piloto da Ferrari na Itália, pode e vai ser um momento muito difícil para Charles”, acrescentou Heidfeld. O competidor da escuderia, porém, conquistou o segundo lugar no GP da Áustria de 2020.

“A princípio, a percepção é positiva porque ele admite seus erros, mas ele não pode continuar fazendo isso. Se ele continuar cometendo erros e dizendo ‘minha culpa’, a imprensa começará a perguntar por que ele está lá", ponderou Heidfeld.

"Pode se tornar uma situação difícil para ele muito rapidamente. A pressão na Ferrari é maior que em qualquer lugar. Felizmente, esse é exatamente um dos pontos fortes de Charles – lidar com a pressão. Porém, a maior questão é como ele continuará se desenvolvendo."

Estou curioso para ver o quanto a curva sobe. Será empolgante de assistir”, completou o alemão, que correu por Prost, Sauber, Jordan, Williams e Lotus GP na categoria máxima do automobilismo mundial.

